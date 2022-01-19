Papa Francis'in sağ kolu Parolin, koronavirüse yakalandı

Vatikan'da Papa'nın iki numaralı adamı olarak bilinen Parolin'e yapılan testin sonucu pozitif çıktı.

Koronavirüs salgını, Vatikan'a sıçradı.

Vatikan Devlet Sekreteri Pietro Parolin'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

PAPA'NIN İKİ NUMARALI ADAMI POZİTİF

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in "sağ kolu" olarak da bilinen Parolin'in hafif belirtiler gösterdiği kaydedildi.

PAPA İLE SON GÖRÜŞME TARİHİ BELLİ DEĞİL

Vatikan yetkilileri, Parolin'in yardımcısı Edgar Pena Parra'nın ise belirti göstermediğini söyledi. Parolin ve Parra'nın 85 yaşındaki Papa ile en son ne zaman görüştüğü ise bilinmiyor.

AŞILAMA KAMPANYASINI DESTEKLİYOR

Mail'in aktardığına göre, Papa'nın üçüncü doz koronavirüs aşısını yaptırıp yaptırmadığı da net değil.

Katolik Kilisesi içindeki bazı muhalif isimlere rağmen Papa, koronavirüs aşılarına verdiği desteği yüksek sesle dile getirdi.

"AHLAKİ ZORUNLULUK"

Geçen hafta koronavirüse karşı aşılanmanın "ahlaki bir zorunluluk" olduğunu söyleyen Katoliklerin ruhani lideri, insanların aşıları reddetmek için "temelsiz bilgiler" tarafından yönlendirilmesine tepki gösterdi.