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    Papa, Irak’ın ardından Lübnan’ı ziyaret edecek

    Papa Francis, tarihi Irak ziyaretinin ardından dönüş yolunda gazetecilere bir sonraki ziyaretinin Lübnan’a olacağını açıkladı.
    • İHA
    • 08.03.2021 - 20:34
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    Papa, Irak’ın ardından Lübnan’ı ziyaret edecek

    Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in geçtiğimiz cuma günü başladığı tarihi Irak ziyareti bugün sona ermişti. Ziyaretine Irak'ın başkenti Bağdat ile başlayan Papa Francis, Necef, Zikar, Musul ve Erbil'de temaslarda bulunmuştu. Irak'taki temaslarını tamamlayan Papa, ülkeden ayrılarak Vatikan'a hareket etmişti.

    IRAK'TAN SONRA YENİ DURAK LÜBNAN

    Dönüş yolunda uçakta bulunan basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Papa, Irak’ın ardından ilk ziyaretinin Lübnan’a olacağını belirterek, ziyaretin tarihine ilişkin açıklama yapmadı.

    SON ZİYARET 2012'DE YAPILDI

    Nüfusunun 3’te 1’i Hristiyan olan Lübnan’a en son 2012 yılında Papa Benedict tarafından 3 günlük ziyaret gerçekleştirilmişti.

    Papa, Irak’ın ardından Lübnan’ı ziyaret edecek #1

    Papa, Irak’ın ardından Lübnan’ı ziyaret edecek #2

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