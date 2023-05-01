Papa: Rusya - Ukrayna barışı için görüşmeler devam ediyor Vatikan Devlet Başkanı Papa, Ukrayna'da barış çabalarının kapalı kapılar ardından yürütüldüğünü söyledi.

AA

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Ukrayna'da devam eden ateşkes çabalarına değindi.

Macaristan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Papa, çatışmaların sona ermesi için sürdürülen çabalara değindi.

"Barışın hep kanallar açılarak yapılacağına inanıyorum"

Papa Francis, Macaristan'daki temaslarında Ukrayna'daki durumu, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Rus Ortodoks Kilisesi'nin Budapeşte Temsilcisi Metropolit Hilarion ile değerlendirdiklerini aktararak şöyle dedi:

Barışın hep kanallar açılarak yapılacağına inanıyorum, kanalları kapatarak barış yapılamaz. (Savaşa dair) Her şeyi konuştuk. Bunu konuştuk çünkü herkes barışa giden yola ilgi gösteriyor.

"Devam eden bir misyon var ama halka açık değil"

Vatikan'ın da dahil olduğu bir barış misyonundan söz eden Papa, şu değerlendirmede bulundu:

Ben bu hususta istekliyim. Yapılması gereken ne varsa yapmaya hazırım. Ayrıca halihazırda devam eden bir misyon var ama halka açık değil. Bu ne zaman halka açıklanır, o zaman bunun hakkında da konuşurum.

"Patrik Kirill ile sadece bir kez görüştüm"

Vatikan Devlet Başkanı, Rus Ortodoks Kilisesi Lideri Patrik Kirill ile Haziran 2022'de Kudüs’te görüşmeyi planladıklarını hatırlattı ve ekledi:

Savaş nedeniyle bu görüşme askıya alındı ancak bunun yapılması gerekecek. Savaş başladıktan sonra Patrik Kirill ile sadece bir kez 40 dakikalık (video konferans) görüşmem oldu.



Daha sonrasında Kirill ile ilişkimi, Rus Ortodoks Kilisesi Dış İlişkiler Sorumlusu Metropolit Antonij aracılığıyla sürdürüyorum.

"İnsani açıdan mümkün olan her şeyi yapmalıyız"

Vatikan'ın savaşta Rusya'ya götürülen çocukların evlerine geri dönebilmesine yönelik Ukrayna’nın talebine karşılık vereceğini belirten Papa, şu yorumu yaptı:

Vatikan’ın bazı esir değişim durumlarında aracılık yaptığını düşünüyorum, Büyükelçilik aracılığıyla işler iyi gitti, bu da iyi gidebilir. Vatikan, bunu yapmaya uygun çünkü bu doğru ve adil bir şey.



Yardım etmeliyiz çünkü bu bir ‘casus belli’ değil, insani bir konu. İnsani açıdan mümkün olan her şeyi yapmalıyız.

"Göç konusu, Avrupa'nın ele alması gereken bir sorun"

Papa Francis, düzensiz göç konusunda da göçmenlerin karaya çıktığı Akdeniz'deki 5 AB ülkesi İtalya, Malta, İspanya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin (GKRY) bu işten zarar gören ülkeler olduğunu dile getirerek, "Göç konusu, Avrupa'nın ele alması gereken bir sorun." dedi.