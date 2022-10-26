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    Papa'dan Putin ve Zelensky'ye Vatikan'da bir araya gelin teklifi

    Papa'dan Putin ve Zelensky'ye Vatikan'da bir araya gelin teklifi

    Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'ye çağrıda bulunarak, Vatikan'da görüşmelerini istedi.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2022 - 11:04
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 11:13
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    24 Şubat'ta Ukrayna ve Rusya arasında başlayan savaş 9. ayında devam ediyor.

    Büyük bir yıkıma neden olan Ukrayna ve Rusya savaşı nedeniyle tüm dünyayı etkileyen gıda ve enerji krizi yaşanmaya devam ediyor.

    Türkiye'nin arabuluculuğunda açılan Tahıl Koridoru ile birlikte gıda krizine çözüm bulunurken, tüm Avrupa'yı etkileyen enerji krizi ise sürüyor.

    Kış öncesi Avrupa'da enerji krizi sürerken savaşın bir an önce bitmesi için Avrupa ülkeleri, Papa'ya arabulucu olması için baskıda bulunuyor.

    Papa görüşmelerini istedi

    Kriz sürerken Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'den, Vatikan'da krizin çözümüne yönelik görüşme düzenlemelerini talep etti.

    Papa'nın çağrısını, Dünya Eski İnananlar Birliği Başkanı Leonid Sevastyanov aktardı.

    "Vatikan da bir araya gelin"

    Leonid Sevastyanov yaptığı açıklamada, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Papa'nın konu hakkında bilgi verdiğini ve Rusya, Ukrayna, NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) katılımıyla Avrupa'da güvenlik konulu konferans düzenlemek de başta olmak üzere Vatikan'ın müzakerelere hazır olduğunu ifade ettiğini belirtti.

    "Papa tarafsız konumuyla arabuluculuk için uygun bir aday"

    Papa'nın tarafsız konumu itibarıyla Ukrayna ihtilafını çözmek üzere arabulucu rolü için uygun bir aday olduğunu kaydeden Sevastyanov, "Rusya ve Devlet Başkanı Putin'i kınamadan savaşı kınamıştı." anımsatmasını yaptı.

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