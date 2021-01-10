Papa’nın doktoru koronavirüs nedeniyle öldü

Katoliklerin ruhani lideri Papa'nın şahsi doktoru Fabrizio Soccorsi, koronavirüs nedeniyle 78 yaşında hayatını kaybetti.

Fabrizio Soccorsi, 2015'ten bu yana Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in şahsi doktorluğu görevini yürütüyordu.

Soccorsi, 26 Aralık'ta daha önceden geçirdiği onkolojik bir hastalık nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Doktor Fabrizio Soccorsi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜSE BAĞLI KOMPLİKASYONLAR TESPİT EDİLDİ

Vatikan gazetesi L’Osservatore Romano üzerinden yapılan açıklamaya göre, 78 yaşındaki Soccorsi korona virüsüne bağlı komplikasyonlardan vefat etti.

SON TEMAS BİLİNMİYOR

Papa ile doktorunun en son ne zaman doğrudan temas kurduğu bilinmiyor.

AŞI OLACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Papa Francis, geçtiğimiz hafta verdiği İtalyan kanalı Canale 5'te bu akşam yayınlanacak olan röportajında Vatikan'ın bu hafta aşı kampanyasına başlayacağını ve kendisinin de aşı olacağını açıklamıştı.