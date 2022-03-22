Papa'nın Vatikan yönetiminde reform öngören yeni anayasası

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un kabul ettiği yeni Vatikan Anayasası'nın içeriğini paylaştı.

Papa Franciscus'un, 2013'te seçildikten kısa süre sonra Papalık Kabinesi olarak bilinen "Curia Romana"da kapsam reform için başlattığı çalışmalar, 9 yılın ardından bir sonuca ulaştı.

Vatikan'ın cumartesi "Praedicate Evangelium (İncil'i yay)" adıyla duyurduğu Vatikan yönetiminde önemli değişikliklere kapı aralayan 54 sayfalık yeni anayasa için bugün bir basın toplantısı düzenlendi.

ANAYASANIN DETAYLARI PAYLAŞILDI

Vatikan Basın Ofisi'nde Azizlik Davalarını Değerlendirme Kurulu Başkanı (Bakan) Kardinal Marcello Semeraro, Kardinaller Konseyi Sekreteri Başpiskopos Marco Mellino ve Papalık Gregoryen Üniversitesi profesörlerinden Cizvit Rahip Gianfranco Ghirlanda düzenledikleri basın toplantısıyla yeni anayasanın detaylarını paylaştı.

KADINLARIN YÖNETİMDE ÜST DÜZEYDE ROL ALMASI AMAÇLANDI

Buna göre, "Curia" olarak bilinen yönetimde görev alabilmek için din adamı olma şartı kaldırıldı ve böylece vaftiz edilmemiş Katolik bireyler ile kadınların sorumluluk taşıyan rollere getirilmesinin önü açıldı.

KÜÇÜK ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARDAN KORUNMASI

Ayrıca yeni anayasanın küçüklerin özellikle de cinsel istismar hadiselerinden korunmasını güçlendireceği belirtildi. Vatikan'da daha önce oluşturulan Küçükleri Koruma Komisyonu, yeni anayasa ile İman Doktrini Başkanlığı altında anayasal bir kurum haline getirildi.

Rahip Ghirlanda, buna ilişkin "Komisyonun bu tür suçları önleme görevi vardır. Başkanlığın disiplin biriminin, bu suça karışanlara cezai süreç yürütmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

PAPA ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Emerit Papa 16. Benediktus, daha önce yayınladığı mektubunda cinsel istismar olayları için özür dileyerek:

"Daha önceki toplantılarda olduğu gibi bir kez daha cinsel istismar mağdurlarına en derin utancımı, derin üzüntümü ve içten af dileğimi ifade ederim. Katolik Kilisesi’nde büyük sorumluluklarım oldu. Görev sürem boyunca ilgili yerlerde yaşandığı teyit edilen istismarlar ve hatalar için duyduğum üzüntü çok daha büyüktür. Her bir cinsel istismar vakası korkunç ve onarılamazdır. Cinsel istismar mağdurlarına derin şefkatimi sunuyor ve her bir vakadan ayrı pişmanlık duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

1950'DEN BERİ 216 BİN ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARA UĞRADI

Fransa Katolik Kilisesi tarafından görevlendirilen "Kilisede Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonu (CIASE)" ise yayınladığı raporda 1950'den bu yana 216 bin çocuğun dini görevlilerin cinsel istismarına uğradığını açıklamıştı.

"Praedicate Evangelium" adı verilen yeni anayasanın 5 Haziran’da yürürlüğe gireceği ve böylece en son 1988’de Papa 2. Ioannes Paulus’un (2. John Paul) yaptığı "Pastor Bonus" isimli anayasanın yerini alacağı belirtildi.