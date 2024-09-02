AA
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Papua Yeni Gine'de 6,4 büyüklüğünde deprem yaşandığını, depremin merkez üssünün, Panguna kentinin yaklaşık 57 kilometre güneyi olduğunu açıkladı.
CAN VEYA MAL KAYBI YOK
Yaklaşık 41 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği "Pasifik Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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