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Paris Başpiskoposu Aupetit hakkında cinsel tacizden soruşturma açıldı

Paris Başpiskoposu Aupetit hakkında cinsel tacizden soruşturma açıldı

Akli dengesi yerinde olmayan kadını taciz ettiği belirtilen Aupetit'le ilgili inceleme yürütülüyor.