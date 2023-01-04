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    Paris Başpiskoposu Aupetit hakkında cinsel tacizden soruşturma açıldı

    Akli dengesi yerinde olmayan kadını taciz ettiği belirtilen Aupetit'le ilgili inceleme yürütülüyor.
    • 04.01.2023 - 14:27
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 14:31
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    Paris Başpiskoposu Aupetit hakkında cinsel tacizden soruşturma açıldı

    Çocuklara cinsel istismar skandalları, Katolik Kilisesi'nde depreme yol açarken, benzer bir durum Fransa'da da yaşandı.

    Eski Paris Başpiskoposu Michel Aupetit, soruşturmayla karşı karşıya kaldı. Aupetit, cinsel tacizde bulunmakta suçlanıyor.

    Aupetit hakkında, savunmasız bir kişiye yönelik taciz iddiasının ardından ön soruşturma açıldı.

    Cinsel taciz suçlaması

    Paris Savcılığı'nın, Başpiskoposluktan gelen ve Aupetit'nin adli koruma altındaki savunmasız bir kadınla ilişki yaşadığına dair şikayet üzerine, geçen yıl aralık başında ön soruşturma açtığı ortaya çıktı.

    Rapor: Kadının akli dengesi yerinde değil

    Şikayet raporunda, Aupetit'nin, akli dengesi yerinde olmayan kadınla yaptığı elektronik posta yazışmalarının yer aldığı belirtildi.

    Soruşturmada, eski Başpiskoposun kadına cinsel istismarda bulunup bulunmadığı araştırılacak.

    Paris Başpiskoposu Aupetit hakkında cinsel tacizden soruşturma açıldı #1

    2021'de Papa'ya istifasını sundu

    Aupetit, 2017'de Paris Başpiskoposluğu görevini yürütürken 5 yıl önce bir kadınla cinsel ilişki yaşadığı ve eşcinselliği desteklediği iddiaları üzerine, 2021'de Papa'ya istifasını sunmuştu.

    AA'nın haberine göre, ülkede geçen yıl kasım ayından bu yana 11 piskopos, yargı ya da kilise makamlarınca cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma geçirdi.


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