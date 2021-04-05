Paris Hilton, istismarın üzerinde yarattığı travmayı anlattı

Yatılı okulda maruz kaldığı istismarın kendisini uzun vadede nasıl etkilediğine dair konuşan Paris Hilton, "Geçmişteki travma ilişkilerimi etkilese de nişanlım beni ben olduğum için seviyor" dedi.

Paris Hilton okulda maruz kaldığı istismarın kendisini uzun vadede nasıl etkilediğini anlattı.

Hilton 1990'larda yatılı okulda istismara uğradığını ve bunun kendisinde travma sonrası stres bozukluğuna (TSSB) neden olduğunu söyledi.

“İNSANLIK DIŞI MUAMELE SÖZ KONUSU”

Sosyetik isim, "Yatılı okulda yaşadığım cehennem sözlü, duygusal ve psikolojik istismarı içeriyordu. Bu bende kabuslara ve TSSB'ye yol açtı. Bu, bugün bile ilişkilerimi etkiliyor. Sıkıntılı durumdaki gençlerin ihtiyacını karşılayan koca bir endüstri var ancak bu okullarda sıklıkla insanlık dışı muamele söz konusu ve sorumlu tutulmaları gerekiyor. Ben bu çocuklara inanılmasını ve desteklendiklerini hissetmelerini istiyorum, böylece hiçbir çocuk benim yaşadıklarımı yaşamak zorunda kalmaz." dedi.

“BENİ BEN OLDUĞUM İÇİN SEVİYOR”

Yaşam biçiminin gelip geçici doğası nedeniyle sıklıkla gerçekten yalnız hissettiğini söyleyen Hilton, 40’ıncı yaş gününde nişanlandığı risk sermayedarı sevgilisi Carter Reum ile ilgili de konuştu.

Nişanlısının kendisine saygı duyduğunu söyleyen Paris Hilton, "Renkli bir flört geçmişine sahip olduğum sır değil. Ama Carter bana saygı duyuyor ve hiçbir şey beklemeden beni ben olduğum için seviyor. Buna daha önce hiç sahip olmadım." diye konuştu.