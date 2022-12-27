Paris saldırganı, cinayete teşebbüsten tutuklu yargılanacak

Sorgu hakimi, William adlı şahsa yöneltilen suçlamalarla ilgili karar verdi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen saldırıda üç kişi hayatını kaybetti.

Saldırıyı, 69 yaşındaki Fransız William M.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Fransız basınına göre, William M., sorgu hakimine ifade verdi.

Cinayet ve cinayete teşebbüsle suçlanıyor

Sorgu hakimi, şüpheliye "ırk, etnik köken, milliyet veya din temelli cinayet ve cinayete teşebbüs" suçları yöneltilmesine ve şüphelinin gözaltı halinin devamına karar verdi.

Daha önce göçmen merkezine saldırdı

Paris'in 10. Bölgesi'ndeki Enghien Caddesi'nde 23 Aralık'ta bir Fransız vatandaşının, etrafında bulunan kişilere silahla ateş açtığı saldırıda 3 kişi ölmüş, biri ağır 3 kişi yaralandı. Saldırının şüphelisi olarak William M. olay yerinde gözaltına alındı.

Psikiyatri kliniğine nakledildi

Şüphelinin 2016 ve 2021'de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, Aralık 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı, bu nedenle hapse atıldığı ve bu ay hapisten çıktığı ifade edildi.

Saldırı şüphelisi, 24 Aralık'ta doktor muayenesinde, sağlık durumunun gözaltı koşullarıyla uyumlu olmadığı gerekçesiyle emniyet bünyesindeki psikiyatri kliniğine nakledildi. Şüpheli hakkında dün akşam yeniden gözaltı kararı verildi.

"Yabancılara karşı patolojik nefreti var"

AA'nın haberine göre, Paris Savcılık Ofisi, şüphelinin gözaltı sırasında "yabancılara karşı patolojik bir nefreti olduğunu" itiraf ettiğini açıklamasını yapmıştı.

Savcılık açıklamasında, şüphelinin, gözaltında ayrıca saldırı günü yabancıları öldürmek için çoğunlukla göçmenlerin yaşadığı Paris'in banliyösü Saint-Denis'ye gittiğini, burada az kişi olması ve kıyafetinin, silahının şarjörünü doldurmasına imkan vermemesi nedeniyle planladığı saldırıdan vazgeçtiğini söylediği de belirtilmişti.