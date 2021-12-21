Paris’te 2 kadın rehin alındı

50'li yaşlarında bir saldırganın bıçakla iki kadını rehin aldığı, kadınlardan birinin kurtulduğu, olayın terörle bağlantısının olmadığı öğrenildi.

Fransa’nın başkenti Paris’in 12’nci bölgesindeki Rue d'Aligre'de 50'li yaşlarında bir adamın bıçakla iki kadını rehin aldığı bildirildi.

Polis rehine krizinin yaşandığı bölgeyi güvenlik çemberi altına alırken, halktan bölgeden uzak durmalarını istedi.

‘TERÖR DEĞİL’

Paris Belediye Başkan Yardımcısı Emmanuel Gregoire olay yerine gittiğini belirterek, halktan polisin talimatlarına uymaları çağrısında bulundu.

Fransız basınında yer alan haberlerde, söz konusu saldırganın psikiyatrik tedavi gördüğü ve Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti ile görüşmek istediği belirttiği, böylelikle polisin durumu terör olayı olarak görmediği aktarıldı.

Paris’te rehine alarmı VİDEO

BİR KADIN KURTULDU

Mağazada rehin alınan iki kadından biri saat 22.00'den kısa bir süre önce serbest bırakıldı. Kadının sağlığının iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan hala devam eden müzakereleri kolaylaştırmak için geniş bir güvenlik çemberi oluşturuldu.