Petrol
95.76
-0.45%
Euro
18.0056
-0.13%
Dolar
18.5836
0.04%
Altın
993.37
-0.33%
Borsa
3582
0.00%
Bitcoin
358.907
-1.60%
BTXN Coin
8.24
-10.91%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 16 C
    Paris'te AB ve NATO karşıtı gösteri

    Paris'te AB ve NATO karşıtı gösteri

    Fransa'nın NATO ve AB konusundaki tutumunu kökten değiştirmesini talep eden çok sayıda protestocu hafta sonu Paris'te protesto düzenlerken, Macron'u da istifaya çağırdı.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2022 - 07:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle  karşılıklı artan yaptırımlar, Avrupa ülkelerinde enerji sıkıntısını kışın yüzünü göstermesiyle yükseltti.

    Avrupa'nın bazı ülkelerinde tasarruf kararlarından memnun olmayanlar, söz konusu uygulamaları ve bozulan ekonomiyi protestolara başladı.

    İngiltere, Almanya, Norveç ve Çekya'dan sonra Fransa'da da tepki gösterileri için halk sokaklara indi.

    Başkent Paris'te düzenlenen gösteriler, protestocuların ekonomik bozulma, enerji ve sağlık kısıtlamaları olarak adlandırdıkları olaylarla ateşlendi.

    Yürüyüş, Florian Philippot liderliğindeki sağcı Les Patriotes (Vatanseverler) partisi tarafından düzenlendi.

    Binlerce kişi, AB'den ve NATO'dan ayrılma telebinde bulundu

    2014-2019 yılları arasında Avrupa Parlamentosu üyesi olan Philippot'a göre, "ulusal direniş toplantısı" olarak adlandırılan mitinge binlerce insan katıldı.

    Göstericiler, 'Direniş' yazan büyük bir pankart ve Fransa'nın AB'den ayrılması talebine atıfta bulunan 'Frexit' yazan daha küçük pankartlar tuttu.

    Paris'te AB ve NATO karşıtı gösteri - VİDEO

    "Macron istifa" sloganları

    AB`den ve NATO'dan ayrılma çağrısı yapan göstericiler, Macron'u da istifa etmeye çağırdı.

    Paris te AB ve NATO karşıtı gösteri #1

    Paris te AB ve NATO karşıtı gösteri #2


    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Anadolu leoparı yüzünü yeniden gösterdi
    Yaşam

    Anadolu leoparı yüzünü yeniden gösterdi

    Kiev'de art arda patlamalar yaşandı
    Dünya

    Kiev'de art arda patlamalar yaşandı

    Görüş Bildir