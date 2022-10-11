Paris'te AB ve NATO karşıtı gösteri

Paris'te AB ve NATO karşıtı gösteri

Fransa'nın NATO ve AB konusundaki tutumunu kökten değiştirmesini talep eden çok sayıda protestocu hafta sonu Paris'te protesto düzenlerken, Macron'u da istifaya çağırdı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle karşılıklı artan yaptırımlar, Avrupa ülkelerinde enerji sıkıntısını kışın yüzünü göstermesiyle yükseltti.

Avrupa'nın bazı ülkelerinde tasarruf kararlarından memnun olmayanlar, söz konusu uygulamaları ve bozulan ekonomiyi protestolara başladı.

İngiltere, Almanya, Norveç ve Çekya'dan sonra Fransa'da da tepki gösterileri için halk sokaklara indi.

Başkent Paris'te düzenlenen gösteriler, protestocuların ekonomik bozulma, enerji ve sağlık kısıtlamaları olarak adlandırdıkları olaylarla ateşlendi.

Yürüyüş, Florian Philippot liderliğindeki sağcı Les Patriotes (Vatanseverler) partisi tarafından düzenlendi.

Binlerce kişi, AB'den ve NATO'dan ayrılma telebinde bulundu

2014-2019 yılları arasında Avrupa Parlamentosu üyesi olan Philippot'a göre, "ulusal direniş toplantısı" olarak adlandırılan mitinge binlerce insan katıldı.

Göstericiler, 'Direniş' yazan büyük bir pankart ve Fransa'nın AB'den ayrılması talebine atıfta bulunan 'Frexit' yazan daha küçük pankartlar tuttu.

Paris'te AB ve NATO karşıtı gösteri - VİDEO

"Macron istifa" sloganları

AB`den ve NATO'dan ayrılma çağrısı yapan göstericiler, Macron'u da istifa etmeye çağırdı.