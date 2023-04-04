Paris'te çöp krizi büyüyor! Temizlik çalışanları 13 Nisan'da süresiz grev başlatacak Fransa'nın başkentinde, çöp toplayıcılarının emeklilik reformuna karşı çıkarak grev başlatmasının ardından 10 binden fazla çöp birikti.

AA & Ensonhaber

Fransa, tarihinin en büyük ikinci kaosunu yaşıyor.

Hükümetin politikalarına karşı sık sık sokaklara çıkan Sarı Yelekliler, her yıl dönümlerinde yürüyüş düzenlemek adına kendilerinden söz ettiriyor.

Şimdilerde ise ülkede emeklilik reformuna karşı yeni bir protesto başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emekliliği 2 yaş geciktiren reformu, bardağı taşıran son damla oldu.

Halk sokağa döküldü

Bunun üzerine Paris'te temizlik işçileri grev ve gösterilere başladı.

Ardından Parlamento'dan geçmeden kabul edilen reform, tüm Fransa'yı da sokağa döktü.

Bu süreçte sokaklardaki binlerce gösterici, polisle çatışarak barikat kurdu.

Sokaklar kaderine terk edildi

Gösteriler devam ederken Paris sokakları adeta kaderine terk edildi. Günlerdir çöp yığınıyla dolup taşan bölge, turistlerin maske takarak dolaşmasına neden oldu.

6-29 Mart'ta başlayan grev nedeniyle başkentte 10 binden fazla çöp yığını birikti.

Öte yandan Paris sokaklarında farelerin de sıkça görülmesi büyük tepki çekti.

14 Nisan'da süresiz grev başlatacaklar

Fransız televizyon kanalı BFMTV'nin haberine göre, temizlik çalışanları, 13 Nisan'da süresiz grev başlatacağına ilişkin Paris Belediyesi'ne bildirimde bulundu.

Belediye Başkanı Anne Hidalgo'ya yazılan bildiride, sektör çalışanlarının, hükümetin tartışmalı emeklilik reformuna karşı greve yoğun katılım göstermesi istenildi.

Yazıda, çöp toplayıcıların 6 Nisan'da ülke genelinde düzenlenecek grevlere de katılacağı iletildi.

Konsey karar verecek

Ayrıca söz konusu süresiz grev kararı, Anayasa Konseyi'nin incelediği reforma ilişkin kararını vereceği 14 Nisan'dan bir gün önce alınması bakımından sembolik önem taşıyor.

Konsey 14 Nisan'da reform için ya "yeşil ışık" yakacak ya da reformun geri çekilmesini talep edecek.