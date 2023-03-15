Paris'te çöp krizi: Grevdeki temizlik işçilerinin zorla çalıştırılması istendi İçişleri Bakanı Darmanin, temizlik işçilerine zorla işe başlattırma prosedürünün uygulanmasını talep etti. Aksi halde Bakanlığın devreye gireceği belirtildi.

Fransa'da emeklilik reformuna karşı başlayan protestoların etkisi, sokaklarda ortaya çıktı.

Greve giden temizlik işçilerinin ardından Başkent Paris'te adeta çöp dağları oluştu.

Temizlik işçileri için baskı: Zorla işe başlatın

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Paris Belediyesi'nden, kentte oluşan çöp yığınları nedeniyle grevdeki temizlik işçilerine zorla işe başlattırma prosedürü uygulamasını talep etti.

Fransız basınındaki haberlere göre, Darmanin, Emniyet Müdürü'ne, belediyenin başkent Paris'te oluşan binlerce ton çöpü kaldırması için asgari personelle çalışma ve zorla işe başlattırma prosedürünü uygulaması talimatı verdi.

Müdahale edilmezse Bakanlık devreye girecek

Kamu sağlığı riski ve tepkiler üzerine bu tedbire başvurmak zorunda kalan Darmanin, ayrıca çöp yığınlarının en çok olduğu semtlerden Paris'in 7. Bölgesi'nin Belediye Başkanı Rachida Dati'ye tebligat göndererek müdahale edilmediği takdirde Bakanlığın devreye gireceği uyarısında bulundu.

Fransa'da emeklilik reformuna tepki

Fransız basını da emeklilik reformuna tepki olarak temizlik işçilerinin 9 gündür grevde olması nedeniyle Paris'te 7 bin tondan fazla çöpün biriktiğini aktardı.

Paris Belediyesi, temizlik işçilerinin hükümetin emeklilik reformunu protesto etmek için başlattığı iş bırakma eylemlerini, oluşan "çöp yığınlarına" rağmen destekleyeceğini açıklamıştı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ise dün grevlerine destek verme kararı aldıkları belediye çalışanlarının gösterilere katılımı için konsey toplantılarını ertelediklerini duyurmuştu.

Parislilerin sağlığı tehdit altında

Hükümet ise kentte çöp yığınlarının kamu sağlığını tehdit eder hale geldiği gerekçesiyle karara tepki göstermişti.

Temizlik işçileri, başkentte oluşan "çöp yığınlarına" rağmen grevlerini 20 Mart Pazartesi'ye kadar sürdürme kararı aldıklarını duyurmuştu.

Tartışmalı emeklilik reformu

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede, 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.

Emeklilik yaşını 64'e çıkarma planları

Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana birçok kez grev ve protestolar düzenlendi.

Reformun, "emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören" en tartışmalı maddesini 9 Mart'ta onaylayan Senato, 12 Mart'ta reformun diğer maddelerini kabul etmişti.

Bugün Karma Komisyon'da görüşülecek reforma ilişkin tasarı, bir daha Senatoda oylamaya sunulacak, ardından nihai oylama için Ulusal Meclise gönderilecek.