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    Paris'te dünyanın en büyük taze topan gıda pazarında yangın

    Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ve dünyanın en büyük taze toptan gıda pazarı olarak bilinen Rungis Uluslararası Pazarı'nda yangın çıktı.
    • 26.09.2022 - 01:09
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    Paris'te dünyanın en büyük taze topan gıda pazarında yangın

    Dünyanın en büyük taze toptan gıda pazarı olarak bilinen Rungis Uluslararası Pazarı'ndaki yangına 100 itfaiyeci ve 30 itfaiye aracı ile müdahale edilirken, halktan bölgeden uzak durmaları istendi. Yangın nedeniyle yükselen siyah dumanlar kilometrelerce öteden görüldü.

    Yangın kontrol altında

    İHA'nın aktardığına göre; Paris İtfaiyesi Sözcüsü Yüzbaşı Marc Le Moine yaptığı açıklamada, yangında kimsenin yaralanmadığını belirterek, yangının kontrol altına alındığını aktardı. Le Moine, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini ve araştırıldığını ifade etti.

    Paris'te dünyanın en büyük taze topan gıda pazarında yangın - VİDEO

    7 bin metrekarelik alanda 12 bin kişi çalışıyor

    Söz konusu pazar, Paris ve çevresine taze gıdanın çoğunu sağlıyor. 7 bin metrekarelik bir alana kurulu olan gıda pazarında yaklaşık 12 bin kişi çalışıyor.

    Paris te dünyanın en büyük taze topan gıda pazarında yangın #1


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