Paris'te emeklilik reformuna karşılık yapılan grev kenti çöp yığınına çevirdi Fransa'nın başkenti Paris'te temizlik işçilerinin grevi devam ederken, sokaklarda çöp yığınları oluştu. Yaşanan bu durum kentin normal akışı halini aldı.

Fransa'da emeklilik reformuna karşı başlayan protestolar bitmek bilmiyor...

Hükümetin emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedefleyen emeklilik reformuna karşı Paris'te temizlik işçilerinin grev ve gösterileri günlerdir sürüyor.

Protestoların etkileri sokaklarda etkisini gösterdi.

Emeklilik reformuna karşı başlatılan protestolar sonrasından greve giden temizlik işçilerinin ardından başkent Paris'te adeta çöp dağları oluştu.

Zorla işe başlattırma prosedürü

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin konuya ilişkin Paris Belediyesi'nden, talepte bulundu.

Darmanin, kentte oluşan çöp yığınları nedeniyle grevdeki temizlik işçilerine zorla işe başlattırma prosedürü uygulamasını talep etti.

Grevler devam ediyor

Fransız basınındaki habere göre, hükümetin emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e çıkarmayı hedefleyen emeklilik reformuna karşı Paris'te temizlik işçilerinin grevi devam ediyor.

10 bin ton çöp yığıldı

Paris Belediyesi, bu bağlamda başkentin sokaklarına 10 bin ton çöp yığıldığını açıkladı.

Öte yandan, ülkenin Niort kentinde emeklilik reformu karşıtları iktidar grubuna yakın milletvekilli Bastien Marchive'nin bürosunun önüne çöp döktü.

Turistler maskeyle kullanmaya başladı

Paris'in turistik bölgelerinden Gare de Saint-Lazare'de çöp yığınlarının arasından geçenler, yayılan koku sebebiyle maskelerle dolaşmaya başladı.

Öte yandan kaldırımlarda da yığılan çöpler nedeniyle vatandaşlar, kimi zaman araç yolunu kaldırım gibi kullanmak zorunda kalıyor.

Paris'in 6. bölgesinde ise kaldırımların üzerinde yaklaşık her 5 metrede bir çöp yığını göze çarpıyor.