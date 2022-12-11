Paris'te Faslıların kutlaması: 108 kişi gözaltına alındı

Dünya Kupası’nda Portekiz’i eleyerek yarı finale çıkan Fas, taraftarını coşturdu. Paris’te de 20 bin kişi sokağa döküldü. Polis ile gerginlik yaşayan 108 taraftarın gözaltına alındığı belirtildi.

Dün Fas'ın Portekiz’i eleyerek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmesi, Fransa'nın başkenti Paris'te de kutlandı.

Ancak kutlamalar sırasında bazı taraftarlarla polis arasında gerginlik çıktı.

Paris Emniyet Müdürlüğü Twitter'dan yaptığı açıklamada, Paris'in Şanzelize Caddesi'nde ve Paris'in yakın çevresinde görev alan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

108 kişi gözaltına alındı

Fas'ın yarı finale yükselmesini kutlayan bazı taraftarlar ile polis arasında gerginlik yaşandığı kaydedilen açıklamada, "hasara neden olmak, sis bombası bulundurmak ve şiddet" gerekçeleriyle 108 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Kutlamalara 20 bin kişi katıldı

AA’nın haberine göre Fransız basını, Şanzelize Caddesi'ndeki dünkü kutlamalara 20 bin kadar kişinin katıldığını aktardı.

Polisin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği bazı taraftarlar havai fişek fırlatmıştı.