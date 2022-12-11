Petrol
76.82
0.88%
Euro
19.6351
-0.27%
Dolar
18.6408
0.01%
Altın
1.075
0.37%
Borsa
5005
3.08%
Bitcoin
324.796
-0.12%
BTXN Coin
5.13
2.39%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Bulutlu 20 C

    Paris'te Faslıların kutlaması: 108 kişi gözaltına alındı

    Dünya Kupası’nda Portekiz’i eleyerek yarı finale çıkan Fas, taraftarını coşturdu. Paris’te de 20 bin kişi sokağa döküldü. Polis ile gerginlik yaşayan 108 taraftarın gözaltına alındığı belirtildi.
    • 11.12.2022 - 17:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Paris'te Faslıların kutlaması: 108 kişi gözaltına alındı

    Dün Fas'ın Portekiz’i eleyerek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmesi, Fransa'nın başkenti Paris'te de kutlandı.

    Ancak kutlamalar sırasında bazı taraftarlarla polis arasında gerginlik çıktı.

    Paris Emniyet Müdürlüğü Twitter'dan yaptığı açıklamada, Paris'in Şanzelize Caddesi'nde ve Paris'in yakın çevresinde görev alan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

    108 kişi gözaltına alındı

    Fas'ın yarı finale yükselmesini kutlayan bazı taraftarlar ile polis arasında gerginlik yaşandığı kaydedilen açıklamada, "hasara neden olmak, sis bombası bulundurmak ve şiddet" gerekçeleriyle 108 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

    Paris te Faslıların kutlaması: 108 kişi gözaltına alındı #1

    Kutlamalara 20 bin kişi katıldı

    AA’nın haberine göre Fransız basını, Şanzelize Caddesi'ndeki dünkü kutlamalara 20 bin kadar kişinin katıldığını aktardı.

    Polisin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği bazı taraftarlar havai fişek fırlatmıştı.

    Paris te Faslıların kutlaması: 108 kişi gözaltına alındı #2

    Paris te Faslıların kutlaması: 108 kişi gözaltına alındı #3

    Paris te Faslıların kutlaması: 108 kişi gözaltına alındı #4

    Paris te Faslıların kutlaması: 108 kişi gözaltına alındı #5

    Paris te Faslıların kutlaması: 108 kişi gözaltına alındı #6

    Paris te Faslıların kutlaması: 108 kişi gözaltına alındı #7

    Paris te Faslıların kutlaması: 108 kişi gözaltına alındı #8

    Paris te Faslıların kutlaması: 108 kişi gözaltına alındı #9


    Hacamat yaptırmak caiz midir? Hacamat yaptırmanın dini hükmü nedir?
    Yaşam

    Hacamat yaptırmak caiz midir? Hacamat yaptırmanın dini hükmü nedir?

    Mercedes-Benz Türk yeni üretim tesisi kurdu
    Otomobil

    Mercedes-Benz Türk yeni üretim tesisi kurdu

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Görüş Bildir