Paris'te gösteriler sırasında bir polis darbedildi

Paris'te gösteriler sırasında bir polis darbedildi

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Fransa'da yaşanan olayda, eylemcilerle polis arasında tansiyon yükseldi.

ABD'de siyahi George Floyd'un öldürülmesiyle başlayan gösteriler, dünya geneline yayıldı.

ABD ve Avrupa genelinde protestolar, zaman içinde yerini şiddete ve yağmaya bıraktı. Sokaklar savaş alanına dönerken, İngiltere'de polisler hedef haline geldi.

Benzer görüntülerden biri Fransa'da kaydedildi. Başkent Paris'te Antifa örgütü üyeleriyle polis arasında gerginlik yaşandı.

EYLEMCİLER, POLİSİ ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

Kovaladıkları polislere taş ve sopalarla saldıran eylemciler, bir polisi ise acımasızca darbetti.

Saldırıya uğrayan polis, ekip arkadaşları tarafından zor kurtarılırken olay, çevredeki bir kişi tarafından anbean kaydedildi.

Paris'te gösteriler sırasında bir polis darbedildi VİDEO