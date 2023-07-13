Paris'te hafta sonu yapılan gösteride polisin uyguladığı şiddete soruşturma Fransa'nın başkenti Paris'te hafta sonu düzenlenen protestoda, göstericilere polis tarafından şiddet uygulandığı gerekçesiyle iki ayrı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

AA

Soruşturma açıldı

Paris Savcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 8 Haziran'da Paris'te polis şiddetine karşı ve 2016'da jandarma aracında hayatını kaybeden siyahi genç Adama Traore için düzenlenen gösteride "kamu yetkilisince şiddet uygulandığı" gerekçesiyle iki ayrı soruşturma açıldı.

Şiddete maruz kalan göstericilerden biri 8 günlük iş göremezlik raporu alırken, soruşturma dosyalarını, Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) devraldı.

Traore için gösteri yasaklandı

BFMTV kanalına konuk olan Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, Traore için 15 Temmuz'da düzenlenmesi beklenen gösterinin yasaklandığını belirtti.

Nunez, Nanterre kentinde 27 Haziran'da Nael M. isimli genci öldüren polise destek için düzenlenmesi beklenen iki gösterinin de yasaklandığını açıkladı.

Adama Traore, jandarma aracında hayatını kaybetmişti

Traore, 19 Temmuz 2016'da kimlik kontrolü sırasında yaşanan gerilim sonrası karakola götürülmek üzere bindirildiği jandarma aracında hayatını kaybetmişti.

Ancak Traore'nin, doktor müdahalesinden önce jandarma aracında yaşamını yitirdiği ortaya çıkmıştı.