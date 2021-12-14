Paris’te hastane çalışanlarına teklif: Noel izinlerinizi para karşılığı erteleyin

Artan vakalar karşısında tedbirleri elden bırakmak istemeyen yetkililer, başkentteki hastanelerde çalışanlara 2 bin euro karşılığı teklif sundu.

Fransa’nın başkenti Paris’te hastaneler, koronavirüs vaka sayılarının artması nedeniyle önlem almaya çalışıyor.

Hastane çalışanlarına Noel izinlerini para karşılığı ertelemeleri teklif ediliyor.

ACİL EYLEM PLANI DEVREDE

Paris Hastaneleri Toplum Yardımı Genel Direktörü Martin Hirsch, katıldığı bir televizyon programında, koronavirüs vaka sayılarının artması nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde hastanelerin acil eylem planını uygulamaya koyduklarını belirtti.

"10 GÜNLÜK İZNİ 2 BİN EURO KARŞILIĞI ERTELEYİN" TEKLİFİ

Hirsch, diğer yandan hastane çalışanlarının tatil ihtiyacının farkında olduklarını ancak hemşire ve bakıcı personele 10 günlük Noel izinlerini 2 bin euro karşılığında ertelemelerini teklif ettiklerini söyledi.

Fransız yetkili, tatil izinlerini zamanında kullanmak isteyen personel için gerekli ayarlamaları yapacaklarını kaydetti.

RİSK GRUBUNDAKİ ÇOCUKLAR AŞILANACAK

Diğer yandan Fransa'da 5-11 yaş grubundaki çocuklardan risk grubunda olanlara Kovid-19 aşısı yarından itibaren uygulanmaya başlanacak.

Hükümet, Sağlık Yüksek Kurulu'nun onayının ardından hastalığı ağır geçirme riski taşıyan 5-11 yaşlarında yaklaşık 360 bin çocuk için aşı merkezlerinde yarından itibaren randevu açtı.

RİSK TAŞIMAYANLARDA GÖNÜLLÜLÜK ESASI

Bir sonraki aşamada sağlık açısında risk taşımayan çocuklar için koronavirüs aşısı gönüllülük esaslı yapılacak.