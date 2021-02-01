Paris'te 30 yaşından büyük ve trafikten men edilen 700 klasik araba, yılda iki kere düzenlenen geleneksel sokak turuna çıktı.

Fransa’nın başkenti Paris’te 30 yaşından büyük ve trafikten men edilen klasik arabalar, yılda iki kere düzenlenen geleneksel sokak turuna çıktı.

Klasik araba sahiplerinin üye oldukları dernek tarafından düzenlenen etkinliğin koronavirüs salgını nedeni ile geçtiğimiz sene ikinci turu yapılamamıştı.

PARİS SOKAKLARI RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Başkentteki Château de Vincennes'de bir araya gelen yaklaşık 700 klasik araba sahibi, Paris Belediyesi’nin belirlediği güzergahta yaklaşık 20 kilometre boyunca tur attı. Etkinlik nedeni ile Paris sokakları renkli görüntülere sahne oldu.

Arabaların dışında etkinliğe, eski model bisiklet ve motosiklet sahipleri de katıldı.

Başkentte bulunan Opera Meydanı’nda mola veren sürücülere halk yoğun ilgi gösterdi.

Vatandaşlar arabaları yakında incelerken, bazı vatandaşlar ise araç sahiplerinden tur atmak için izin istedi.

Paris'te klasik araba turu İZLE



