Paris'te klasik otomobiller görücüye çıktı Yüzlerce farklı renk ve dizayndaki araç, Fransa'nın başkentinde görsel şölen oluşturdu.

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AA & Ensonhaber

Sık sık şiddetli gösterilerle anılan Fransa, bu kez farklı bir haberle konuşuldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te festival düzenlendi.

Bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilen Klasik Otomobil Festivali'ne çok sayıda araç katıldı.

Paris'te klasik otomobil geçidi

Klasik araç tutkunları, sürücülük kulübü Vincennes en Anciennes'in imza attığı etkinlikte bir araya geldi.

Birbirinden farklı dizayna ve renge sahip klasik otomobiller, Paris sokaklarında ilerlerken kameraya yansıdı.

700'den fazla araç katıldı

Fransız basınında yer alan haberlere göre, 19'uncu yüzyıldan 90'lı yıllara kadar 70'ten fazla marka, toplam 700'den fazla araçla temsil edildi.