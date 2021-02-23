Paris'te koronavirüs tedbirleri kapsamında alkol yasaklandı

Başkent Paris'in iki bölgesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında belirli saatler arasında alkol tüketiminin yasaklandığı bildirildi.

Fransa'da koronavirüs ile mücadeleye yönelik tedbirler alınmaya devam ediyor.

Ülkede bölgesel bazda çeşitli kısıtlamalarla koronavirüsle mücadelesini sürdüren Fransız hükümeti, yine de vaka sayılarının artmasının önüne geçemedi.

Son olarak ülkenin en kalabalık şehri olan ve turist akınına uğrayan başkent Paris için yeni bir yasak geldi.

Paris Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, havaların ısınmasıyla birlikte hafta sonu alkol tüketmekten kaynaklı kalabalıkların gözlemlendiği, bu sebeple tedbir amaçlı iki bölgede alkol kullanımına yasak getirildiği bildirildi.

7 SAAT ALKOL YASAK

"Alkollü içecek tüketimi halka açık alanlarda kalabalığa zemin hazırlayarak sağlık durumunun kırılgan olduğu bir dönemde virüsün yayılmasını hızlandırma olasılığı nedeniyle salgın tedbirlerine aykırılık oluşturuyor." ifadesine yer verilen açıklamada, başkentin 5. bölgesindeki Buci Caddesi ile 6. bölgesindeki Contrescarpe Meydanı'nda 11.00-18.00 saatlerinde alkol tüketiminin yasaklandığı duyuruldu.

15 GÜN GEÇERLİ

Açıklamada, yasağın bugünden itibaren 15 gün boyunca geçerli olacağı kaydedildi.

Yasağa uymayanlara ise 135 euro ceza kesilecek.