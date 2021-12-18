Paris'te Omicron nedeniyle Yeni Yıl havai fişek gösterisi iptal edildi

Yılbaşı kutlamaları kapsamında Şanzelize'de düzenlenmesi planlanan gösteriye izin verilmedi.

Koronavirüsün yeni varyantı Omicron, Fransa'da etkinlik iptaline neden oldu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Omicron'un ocak ortasına kadar Avrupa'da baskın olabileceği konusunda uyarmasının ardından Paris'te karar alındı.

KISITLAMA ÇAĞRISI

Fransa Bilim Kurulu, "Salgının hızlanması ve yıl sonu şenliklerinin getirdiği riskler konusunda yetkililerin önemli kısıtlamalar getirmesi gerekiyor." açıklamasını yaptı.

ŞANZELİZE'DE GÖSTERİ İPTAL

AFP'nin haberine göre, Paris'te belediye yetkilileri, uyarının ardından, başkentin ünlü caddesi Şanzelize'de hava fişekli kutlamanın iptal edildiğini duyurdu.

Birçok ülke, Omicron'un geçen ay Güney Afrika'da ilk kez tespit edilmesinden bu yana seyahat kısıtlamaları ve diğer sınırlama önlemlerini yeniden uygulamaya karar verdi.