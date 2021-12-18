Euro
18.5312
4.06%
Dolar
16.5125
5.31%
Altın
953.28
5.08%
Borsa
2.084
-8.52%
Bitcoin
777.301
-1.02%
BTXN Coin
38.80
-1.32%
7ºC
İstanbul
Hafif yağmur 7 C

    Paris'te Omicron nedeniyle Yeni Yıl havai fişek gösterisi iptal edildi

    Yılbaşı kutlamaları kapsamında Şanzelize'de düzenlenmesi planlanan gösteriye izin verilmedi.
    • Haber Merkezi
    • 18.12.2021 - 16:19
    • Güncelleme : 18.12.2021 - 16:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Paris'te Omicron nedeniyle Yeni Yıl havai fişek gösterisi iptal edildi

    Koronavirüsün yeni varyantı Omicron, Fransa'da etkinlik iptaline neden oldu.

    Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Omicron'un ocak ortasına kadar Avrupa'da baskın olabileceği konusunda uyarmasının ardından Paris'te karar alındı.

    KISITLAMA ÇAĞRISI

    Fransa Bilim Kurulu, "Salgının hızlanması ve yıl sonu şenliklerinin getirdiği riskler konusunda yetkililerin önemli kısıtlamalar getirmesi gerekiyor." açıklamasını yaptı.

    ŞANZELİZE'DE GÖSTERİ İPTAL

    AFP'nin haberine göre, Paris'te belediye yetkilileri, uyarının ardından, başkentin ünlü caddesi Şanzelize'de hava fişekli kutlamanın iptal edildiğini duyurdu.

    Birçok ülke, Omicron'un geçen ay Güney Afrika'da ilk kez tespit edilmesinden bu yana seyahat kısıtlamaları ve diğer sınırlama önlemlerini yeniden uygulamaya karar verdi.

    Paris te Omicron nedeniyle Yeni Yıl havai fişek gösterisi iptal edildi #1

    Paris te Omicron nedeniyle Yeni Yıl havai fişek gösterisi iptal edildi #2

    Paris te Omicron nedeniyle Yeni Yıl havai fişek gösterisi iptal edildi #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir