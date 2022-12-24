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- Paris'te PKK saldırıları: 31 polis yaralandı
Paris'te PKK saldırıları: 31 polis yaralandı
- 24.12.2022 - 21:56
Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti.
Saldırıyı gerçekleştiren 70 yaşındaki şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.
PKK'lılar polislere saldırdı
Irkçı bir saldırı olduğu iddia edilen olayda, terör örgütü PKK sempatizanları ayaklandı.
Strasbourg Saint Denis'de bulunan kültür merkezine gelen PKK'lılar, saldırının Kürtlere yönelik gerçekleştirildiğini öne sürdü.
PKK yanlısı grup alandaki polislere saldırmaya başlayarak araç ve dükkanlara da zarar verdi.
31 polis yaralandı
AA'nın haberine göre; Paris emniyeti, başkentte terör örgütü PKK destekçilerinin yol açtığı şiddet olaylarında 31 Fransız polisinin yaralandığını açıkladı.
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