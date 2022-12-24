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    Paris'te PKK saldırıları: 31 polis yaralandı

    Paris'te PKK saldırıları: 31 polis yaralandı

    Bölücü terör örgütünün, Fransa'nın başkenti Paris'te silahlı saldırı sonucu 3 kişinin hayatını kaybetmesini bahane ederek başlattığı gösterilerde 31 polis yaralandı.
    • 24.12.2022 - 21:56
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    Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti.

    Saldırıyı gerçekleştiren 70 yaşındaki şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

    PKK'lılar polislere saldırdı

    Irkçı bir saldırı olduğu iddia edilen olayda, terör örgütü PKK sempatizanları ayaklandı.

    Strasbourg Saint Denis'de bulunan kültür merkezine gelen PKK'lılar, saldırının Kürtlere yönelik gerçekleştirildiğini öne sürdü.

    PKK yanlısı grup alandaki polislere saldırmaya başlayarak araç ve dükkanlara da zarar verdi.

    Paris te PKK saldırıları: 31 polis yaralandı #1

    31 polis yaralandı

    AA'nın haberine göre; Paris emniyeti, başkentte terör örgütü PKK destekçilerinin yol açtığı şiddet olaylarında 31 Fransız polisinin yaralandığını açıkladı.

    PKK sempatizanları Fransız polislerini taşladı VİDEO

    Paris te PKK saldırıları: 31 polis yaralandı #2

    Paris te PKK saldırıları: 31 polis yaralandı #3

    Paris te PKK saldırıları: 31 polis yaralandı #4

    Paris te PKK saldırıları: 31 polis yaralandı #5

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