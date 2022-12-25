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    Paris'te PKK yandaşları sokakları savaş alanına çevirdi

    Paris'te PKK yandaşları sokakları savaş alanına çevirdi

    Ahmet Kaya Kültür Merkezi civarında yapılan silahlı saldırının ardından meydanlara çıkan terör örgütü PKK yandaşları Fransız polisine kaldırım taşlarını sökerek saldırmaya başladı.
    • 25.12.2022 - 09:03
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    Paris'te tansiyon düşmek bilmiyor...

    Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında geçtiğimiz günlerde silahlı saldırı düzenlendi.

    Olayın ardından en az 3 kişi ölmüş, biri ağır 3 kişi ise yaralanmıştı.

    Araç ve dükkanlar tahrip edildi

    Saldırının Kürtlere yönelik yapıldığını öne süren, terör örgütü PKK sempatizanları, polislere saldırmaya başladı.

    Öfkeli grup ardından caddedeki araç ve dükkanlara zarar verdi.

    Paris te PKK yandaşları sokakları savaş alanına çevirdi #1

    Çuvallarla taş taşıdılar

    Bu sırada PKK yanlısı sloganlar atan saldırganlar, terör örgütünü simgeleyen flamaları taşıdı.

    Sokakları ateşe veren göstericiler ellerine geçen her şeyi polise atarken gösteri alanına da çuvallarla taş taşımaya başladı.

    Paris'te PKK yandaşları sokakları savaş alanına çevirdi VİDEO

    Paris te PKK yandaşları sokakları savaş alanına çevirdi #2

    Göz yaşartıcı gazla müdahale edildi

    Kaldırım taşlarını da söken göstericiler, etrafa savurarak tehlike saçtı.

    Fransız polisiyle karşı karşıya gelen örgüt yandaşlarına, göz yaşartıcı gazla müdahale edildi.

    Paris te PKK yandaşları sokakları savaş alanına çevirdi #3

    Paris te PKK yandaşları sokakları savaş alanına çevirdi #4


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