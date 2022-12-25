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- Paris'te PKK yandaşları sokakları savaş alanına çevirdi
Paris'te PKK yandaşları sokakları savaş alanına çevirdi
- 25.12.2022 - 09:03
Paris'te tansiyon düşmek bilmiyor...
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında geçtiğimiz günlerde silahlı saldırı düzenlendi.
Olayın ardından en az 3 kişi ölmüş, biri ağır 3 kişi ise yaralanmıştı.
Araç ve dükkanlar tahrip edildi
Saldırının Kürtlere yönelik yapıldığını öne süren, terör örgütü PKK sempatizanları, polislere saldırmaya başladı.
Öfkeli grup ardından caddedeki araç ve dükkanlara zarar verdi.
Çuvallarla taş taşıdılar
Bu sırada PKK yanlısı sloganlar atan saldırganlar, terör örgütünü simgeleyen flamaları taşıdı.
Sokakları ateşe veren göstericiler ellerine geçen her şeyi polise atarken gösteri alanına da çuvallarla taş taşımaya başladı.
Paris'te PKK yandaşları sokakları savaş alanına çevirdi VİDEO
Göz yaşartıcı gazla müdahale edildi
Kaldırım taşlarını da söken göstericiler, etrafa savurarak tehlike saçtı.
Fransız polisiyle karşı karşıya gelen örgüt yandaşlarına, göz yaşartıcı gazla müdahale edildi.