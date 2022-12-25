Ahmet Kaya Kültür Merkezi civarında yapılan silahlı saldırının ardından meydanlara çıkan terör örgütü PKK yandaşları Fransız polisine kaldırım taşlarını sökerek saldırmaya başladı.

Paris'te tansiyon düşmek bilmiyor...

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında geçtiğimiz günlerde silahlı saldırı düzenlendi.

Olayın ardından en az 3 kişi ölmüş, biri ağır 3 kişi ise yaralanmıştı.

Araç ve dükkanlar tahrip edildi

Saldırının Kürtlere yönelik yapıldığını öne süren, terör örgütü PKK sempatizanları, polislere saldırmaya başladı.

Öfkeli grup ardından caddedeki araç ve dükkanlara zarar verdi.

Çuvallarla taş taşıdılar

Bu sırada PKK yanlısı sloganlar atan saldırganlar, terör örgütünü simgeleyen flamaları taşıdı.

Sokakları ateşe veren göstericiler ellerine geçen her şeyi polise atarken gösteri alanına da çuvallarla taş taşımaya başladı.

Paris'te PKK yandaşları sokakları savaş alanına çevirdi VİDEO



Göz yaşartıcı gazla müdahale edildi

Kaldırım taşlarını da söken göstericiler, etrafa savurarak tehlike saçtı.

Fransız polisiyle karşı karşıya gelen örgüt yandaşlarına, göz yaşartıcı gazla müdahale edildi.