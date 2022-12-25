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    Paris’te PKK’lılar büyük tahribata yol açtı

    Paris’te PKK’lılar büyük tahribata yol açtı

    PKK yandaşları, silahlı saldırı sonucu başkent sokaklarını karıştırdı. Polisle çatışan sempatizanlar çok sayıda dükkan ve araca zarar verdi.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2022 - 12:58
    • Güncelleme : 25.12.2022 - 13:03
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    Fransa'nın başkenti Paris'teki Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti.

    Saldırıyı gerçekleştiren 70 yaşındaki kişi, yakalanarak gözaltına alındı.

    Saldırının ardından yüzlerce terör örgütü PKK yandaşı Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

    PKK yanlıları, Paris sokaklarını savaş alanına çevirdi.

    Araçlara ve dükkanlara zarar verdiler

    Sempatizanlar, barikatlar kurdukları cadde ve sokaklardaki araç ve dükkanlara zarar verdi.

    Paris’te PKK’lılar büyük tahribata yol açtı

    Kaldırım taşlarını söküp fırlattılar

    Terör örgütü yanlısı saldırganlar, kaldırım taşlarını sökerek polise, etraftaki ev ve dükkanlara fırlattı.

    Çoğu yüzünü maskeyle kapatan, havai fişek ve maytaplarla da ortalığı savaş alanına çeviren saldırganlar, otobüs duraklarını tahrip etti.

    Paris’te PKK’lılar büyük tahribata yol açtı #1

    35 polis yaralandı

    Başkentte terör örgütü PKK destekçilerinin yol açtığı şiddet olaylarında 31 Fransız polisi yaralandı.

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