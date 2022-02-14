Paris’te polis bıçaklı saldırganı öldürdü

Paris’teki Kuzey Garı’nda polise bıçakla saldıran şüpheli, etkisiz hale getirildi. Olayın terör bağlantılı olduğuna ilişkin bir rapor alınmadığı öğrenildi.

Fransız Ulaştırma Bakanı Jean-Baptiste Djebbari, basına yaptığı açıklamada, yerel saatle 07.00 sıralarında başkent Paris’teki Kuzey Garı’nda bıçaklı bir şahsın, polise saldırdığını belirtti.

POLİS SALDIRGANI ÖLDÜRDÜ

Polisin saldırganı ateş ederek öldürdüğünü ifade eden Djebbari, olayın terör bağlantılı olduğuna ilişkin bir rapor alınmadığını söyledi.

TREN SEFERLERİNDE AKSAKLIK

Olayda iki polis memurunun hafif yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını kaydeden Djebbari, tren seferlerinde aksaklık yaşandığını aktardı.

ULUSLARARASI SEFERLER YAPILIYOR

Avrupa'nın en büyük tren istasyonlarından biri olan Kuzey Garı’nda, Belçika ve Birleşik Krallık arasında uluslararası seferler yapılıyor.