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    Paris'te polisler, PKK yandaşlarını yerde sürükleyerek gözaltına aldı

    Paris'te polisler, PKK yandaşlarını yerde sürükleyerek gözaltına aldı

    Başkent sokaklarını savaş alanına çeviren PKK yandaşlarına Fransız polisinin müdahalesi sert oldu. Örgüt sempatizanları yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2022 - 08:54
    • Güncelleme : 25.12.2022 - 09:09
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    Fransa'nın başkenti Paris'teki Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti.

    Saldırıyı gerçekleştiren 70 yaşındaki kişi, yakalanarak gözaltına alındı.

    Paris sokakları karıştı

    Irkçı bir saldırı olduğu iddia edilen olay sonrası Paris sokakları karıştı.

    Terör örgütü PKK’nın başkentteki sempatizanları ayaklandı.

    PKK'lılar, saldırının Kürtlere yönelik gerçekleştirildiğini öne sürerek önce polislere saldırdı, ardından araç ve dükkanlara zarar verdi.

    Yerde sürükleyerek gözaltına aldılar

    Ellerinde örgüt paçavralarıyla sokakları savaş alanına çeviren örgüt sempatizanlarına Fransız polisinin müdahalesi sert oldu.

    Polis, PKK yandaşlarını yerde sürükleyerek gözaltına aldı.

    Paris'te polisler, PKK yandaşlarını yerde sürükleyerek gözaltına aldı ViDEO

    Paris te polisler, PKK yandaşlarını yerde sürükleyerek gözaltına aldı #1

    Paris te polisler, PKK yandaşlarını yerde sürükleyerek gözaltına aldı #2

    Paris te polisler, PKK yandaşlarını yerde sürükleyerek gözaltına aldı #3

    Paris te polisler, PKK yandaşlarını yerde sürükleyerek gözaltına aldı #4


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