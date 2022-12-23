Paris'te silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Paris'te silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Merkezi bölgeye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı.

Saldırgan gözaltında

Açıklamada, 69 yaşındaki saldırganın olay yerinde gözaltına alındığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2’sinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Paris polisi, halktan bölgeden uzak durmasını isteyen bir mesaj yayınlayarak operasyonun sürdüğünü duyurdu.

8 el ateş etti

Bir tanık, Fransız haber ajansı AFP'ye yedi veya sekiz el ateş edildiğini ve sokakta kargaşa yaşandığını söyledi.

Operasyonun devam ettiği bildiriliyor...

Paris'teki Ahmet Kaya Kültür Merkezine silahlı saldırı VİDEO

