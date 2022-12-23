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    Paris'te silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

    Paris'te silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

    Merkezi bölgeye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2022 - 14:49
    • Güncelleme : 23.12.2022 - 15:16
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    Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi.

    Edinilen bilgiye göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı.

    Saldırgan gözaltında

    Açıklamada, 69 yaşındaki saldırganın olay yerinde gözaltına alındığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2’sinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

    Paris polisi, halktan bölgeden uzak durmasını isteyen bir mesaj yayınlayarak operasyonun sürdüğünü duyurdu.

    8 el ateş etti

    Bir tanık, Fransız haber ajansı AFP'ye yedi veya sekiz el ateş edildiğini ve sokakta kargaşa yaşandığını söyledi.

    Operasyonun devam ettiği bildiriliyor...

    Paris'teki Ahmet Kaya Kültür Merkezine silahlı saldırı VİDEO

    Paris te silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var #1

    Paris te silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var #2

    Paris te silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var #3


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