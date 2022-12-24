Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında gerçekleşen ve en az 3 kişinin öldüğü olayın ardından terör örgütü PKK yandaşları Fransız polisine saldırdı.

Fransa'nın başkenti Paris'te, 69 yaşında bir Fransız vatandaşının Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında etrafa silahla ateş açması sonucu en az 3 kişi ölmüş, biri ağır 3 kişi ise yaralanmıştı.

Paris Emniyetinden yapılan açıklamada, saldırının yapıldığı yerde bir kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti. Açıklamada, kurtarma ekiplerinin müdahalesi ve güvenlik gerekçesiyle bölgenin boşaltılması çağrısı yapılmıştı.

Saldırganın kimliği ortaya çıktı

Bu arada Fransız basını, polisin saldırganı silahıyla yakaladığını duyurdu. Yakalandığı sırada polise direnmeyen saldırganın yüzünden yaralandığı belirtildi.

Saldırganın kimliği de basında "William M." olarak açıklandı.

Saldırının ne amaçla yapıldığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne da saldırıda yaşamını yitirenler için taziyelerini ileterek saldırganı yakalayan polisleri tebrik etti. Borne, olaya yönelik soruşturma açıldığını teyit etti.

Paris'te terör örgütü PKK destekçileri polisle çatıştı - Video

Terör örgütü PKK yanlıları polise saldırdı

Paris'teki Strasbourg Saint Denis'deki Ahmet Kaya Kültür Merkezi olarak bilinen binanın önündeki saldırının Kürtlere yönelik yapıldığını öne süren, terör örgütü PKK yanlısı bir grup, alandaki polislere saldırdı ve caddedeki araç ve dükkanlara zarar verdi. Polis, saldırganlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Olaylar sırasında terör örgütü PKK yanlısı sloganlar atan saldırganlar, terör örgütünü simgeleyen flamalar taşıdı.

Bir emniyet yetkilisi, terör örgütü PKK yanlıları ve polis arasında yaşanan olaylarda en az 6 polisin yaralandığını belirtti.

Yunanistan'da terör örgütü PKK destekçilerinin protestosu

Yunanistan'ın başkenti Atina'da da terör örgütü PKK yanlısı bir grup, saldırıyı protesto gerekçesiyle polise saldırdı.

Saldırının kendilerine yapıldığını öne süren PKK terör örgütü yanlısı bir grup, Fransa'nın Atina Büyükelçiliği önünde toplandı.

Gruptakiler, terör örgütünü simgeleyen paçavralar ve ellerine geçirdikleri cisimlerle polise saldırdı.

Polis saldırganlara ses bombası ile müdahale etti.

Marsilya'da 4 gözaltı

Bu arada, Paris'teki saldırı sonrası yaklaşık 150 terör örgütü PKK yandaşı, Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde Bouches-du-Rhones Bölge Valiliği önünde toplandı.

Terör örgütünü simgeleyen paçavralar taşıyan grupla polis arasında çıkan arbedede 4 polis hafif yaralandı. 4 protestocuyu gözaltına alan polis, göstericileri dağıttı.

"Kürtlerin özellikle hedef alındığı söylenemez"

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, olay yerinde yaptığı açıklamada, "Saldırgan bilinçli olarak yabancıları hedef alsa da Kürtlerin özellikle hedef alındığı söylenemez." ifadesini kullandı.

Bakanlık görevine geldiğinden bu yana aşırı sağ motifli 9 olay yaşandığını ve aşırı sağcılara ait 11 derneğin kapatıldığını belirten Darmanin, saldırganın bunlardan hiçbiriyle bağlantısına ilişkin bir delil bulunmadığını aktardı.

Devam eden adli soruşturma neticesinde daha net bilginin paylaşılacağını kaydeden Darmanin, saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını hatırlattı.

Bakan Darmanin, saldırganın bir spor merkezinde atış poligonuna gittiğini ve birçok ruhsatlı silahı olduğunu da söyledi.

Saldırgan daha önce göçmen merkezine de saldırmış

Fransız basınında, 69 yaşındaki saldırganın, Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF'ten emekli bir Fransız vatandaşı olduğu belirtildi.

Haberlerde, saldırganın daha önce de 2016 ve 2021'de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, Aralık 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı bilgisine yer verildi. Saldırganın bu nedenle hapse atıldığı ve bu aralık ayında hapisten çıktığı anımsatıldı.

AA'nın haberine göre, göçmen yardım derneği Utopia 56 yetkililerinden Yann Manzi, göçmenlere yapılan saldırıda şüphelinin, bazılarını kılıçla yaraladığını söyledi.

Fransa'da faaliyet gösteren bir göçmen yardım kuruluşunun üyelerinden Rabia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganın, 8 Aralık 2021'de Paris'in 12. Bölgesinde Bercy Parkı'nda Sudan asıllı kişilerin kaldığı göçmen kampında ırkçı saldırı düzenlediğini söyledi.

Rabia, saldırganın düzensiz göçmen erkeklerin kaldığı çadırları kılıçla dağıttığını, olayda 2 kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırının "ırkçı saikle düzenlendiği" iddiası

Polis, saldırganın Paris'in 2. Bölgesi'ndeki evinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Saldırganın gözaltına alındıktan sonra saldırıyı "ırkçı" saikle düzenlediğini söylediği iddia edildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, sol ve çevreci kesimleri temsil eden birçok milletvekili, ülkedeki aşırı sağa karşı harekete geçilmesi çağrısında bulundu.