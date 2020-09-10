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    Paris'te toplu ulaşım, 18 yaş altına ücretsiz oldu

    Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, kararla birlikte şehirdeki hava kirliliğini azaltmayı hedefliyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2020 - 15:44
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    Paris'te toplu ulaşım, 18 yaş altına ücretsiz oldu

    Fransa'da toplu taşımada ücretsiz ulaşım dönemi başladı.

    Başkent Paris'te 2020-2021 öğretim yılının başlamasının ardından 18 yaş altı kişilere toplu taşıma ücretsiz hale getirildi.

    18 YAŞ ALTINA ÜCRETSİZ ULAŞIM

    Ücretsiz ulaşımdan yararlanmak isteyenlerin, ulaşım kartı Imagine R, öğrenci Navigo geçiş kartı veya bisiklet aboneliği Velib sahibi olmalarının yeterli olduğu kaydedildi.

    Hizmetten yaklaşık 135 bin Parislinin yararlanacağı belirtildi. Kararın Paris Belediyesi'ne yükünün ise 27.6 milyon euro olacağı aktarıldı.

    Paris te toplu ulaşım, 18 yaş altına ücretsiz oldu #1

    HEDEF, HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK

    Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, seçim vaadi kapsamında Parisli gençlere ücretsiz ulaşım vaadinde bulunmuştu.

    Hidalgo, bu sayede şehirdeki hava kirliliğinin azaltılmasını hedefliyor.

    Paris te toplu ulaşım, 18 yaş altına ücretsiz oldu #2

    Anne Hidalgo

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