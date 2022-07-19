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    Paris'te tren seferleri aksadı, halk tünelde mahsur kaldı

    Fransa'nın başkenti Paris'te banliyö seferi yapan hatlarda raylarda kimliği belirsiz kişilerin bulunduğu gerekçesiyle seferler aksarken, yüzlerce yolcu tünellerde mahsur kaldı.
    • 19.07.2022 - 06:25
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    Paris'te tren seferleri aksadı, halk tünelde mahsur kaldı

    Fransa’da başkent Paris’te banliyöler arasında sefer yapan RER B ve RER D hatlarında aksama meydana geldi.

    Raylarda insanlar olduğu için seferler aksadı

    Söz konusu hatlarda seferlerin raylarda kimliği belirsiz kişilerin bulunduğu gerekçesiyle aksadığı ifade edildi.

    Paris'te tren seferleri aksadı, halk tünelde mahsur kaldı - Video

    İstasyona kadar yürüdüler

    Paris Nord - Chatelet les Halles ile Orry-la-Ville - Coye, Paris Gare de Lyon istasyonlarına yakın bir noktada bulunan tünellerde mahsur kalan yolcular, daha sonra trenlerden inerek istasyonlarına yürüdü.

    Paris te tren seferleri aksadı, halk tünelde mahsur kaldı #1

    trende 50 dakika mahsur kaldılar

    Yolculardan Charline Moreau, kondüktörün kapıları yolcuların kendileri açmasını söylediğini ifade ederek, trende yaklaşık 50 dakika boyunca mahsur kaldıklarını aktardı. Moreau, trenden inmesinin ardından Chatelet les Halles istasyonuna 45 dakika boyunca yürüdüğünü açıkladı.

    Paris te tren seferleri aksadı, halk tünelde mahsur kaldı #2

    Yolcular şikayetçi oldu

    İHA'nın haberine göre, yolcular tarafından kaydedilen görüntülerde, trenlerden inenlerin telefonlarındaki flaş yardımı ile sıra halinde tünelde ilerlediği görüldü. Bazı yolcular, hatları işleten şirketlere tepki göstererek, uğradıkları zararın tazmin edilmesini istedi.

    Paris te tren seferleri aksadı, halk tünelde mahsur kaldı #3


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