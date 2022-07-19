Fransa'nın başkenti Paris'te banliyö seferi yapan hatlarda raylarda kimliği belirsiz kişilerin bulunduğu gerekçesiyle seferler aksarken, yüzlerce yolcu tünellerde mahsur kaldı.

Fransa’da başkent Paris’te banliyöler arasında sefer yapan RER B ve RER D hatlarında aksama meydana geldi.

Raylarda insanlar olduğu için seferler aksadı

Söz konusu hatlarda seferlerin raylarda kimliği belirsiz kişilerin bulunduğu gerekçesiyle aksadığı ifade edildi.

Paris'te tren seferleri aksadı, halk tünelde mahsur kaldı - Video



İstasyona kadar yürüdüler

Paris Nord - Chatelet les Halles ile Orry-la-Ville - Coye, Paris Gare de Lyon istasyonlarına yakın bir noktada bulunan tünellerde mahsur kalan yolcular, daha sonra trenlerden inerek istasyonlarına yürüdü.





trende 50 dakika mahsur kaldılar

Yolculardan Charline Moreau, kondüktörün kapıları yolcuların kendileri açmasını söylediğini ifade ederek, trende yaklaşık 50 dakika boyunca mahsur kaldıklarını aktardı. Moreau, trenden inmesinin ardından Chatelet les Halles istasyonuna 45 dakika boyunca yürüdüğünü açıkladı.





Yolcular şikayetçi oldu

İHA'nın haberine göre, yolcular tarafından kaydedilen görüntülerde, trenlerden inenlerin telefonlarındaki flaş yardımı ile sıra halinde tünelde ilerlediği görüldü. Bazı yolcular, hatları işleten şirketlere tepki göstererek, uğradıkları zararın tazmin edilmesini istedi.



