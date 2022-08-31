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    Paris'te tren ve otobüs hatlarında şoför krizi yaşanıyor

    Fransa'nın başkenti Paris'in içi ve çevresindeki Ile-de-France bölgesi arasında yolcu taşıyan tren ve otobüs seferlerinde ciddi kriz yaşanıyor.
    • 31.08.2022 - 14:57
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 15:00
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    Paris'te tren ve otobüs hatlarında şoför krizi yaşanıyor

    BFMTV'nin haberine göre, Paris ve banliyöleri arasındaki seferlerde, özellikle en çok kullanılan RER D ve RER C hatları, sürücü eksikliği nedeniyle peş peşe gecikme ve iptallerle karşı karşıya.

    Yaşanan aksamalarla birlikte bazı bölgeler arasında günlük en az ek 19 seferin daha iptal edilme durumu ve eğitim döneminin yaklaşmasının bu krizi daha da derinleştireceği belirtiliyor.

    Seferler iptal ediliyor

    Ayrıca Paris içindeki otobüs seferlerinde, şoför bulunmaması nedeniyle benzer durum yaşanıyor.

    Versailles ve Yvelines arasındaki yolcular, her gün yaşanan gecikmeler ve sefer iptalleri nedeniyle mağdur olmaktan ve düzenli olarak bilgilendirilmediklerinden şikayetçi.

    Durum çıkmaz bir hal alabilir

    Gelecek günlerdeki aksama ve iptallerle durumun içinden çıkılmaz bir hal almasından korkuluyor.

    Hat üzerindeki Cergy-Pontoise Bölgesi Jean-Paul Jeandon, karbon salınımını azaltmak için toplu taşıma kullanımına yönelik telkinlere atıfta bulunarak, "Toplu taşıma aksama yaşarken insanlara karbon salınımını azaltmaktan bahsedemezsiniz." ifadesini kullandı.

    Paris te tren ve otobüs hatlarında şoför krizi yaşanıyor #1

    Çalışma şartları personel sıkıntısını tetikledi

    Öte yandan çalışma şartlarının kötüleşmesi nedeniyle Fransız demir yolu şirketi SNCF'in personel bulmakta zorlandığı belirtildi.

    "Çalışma şartları kötüleşiyor"

    Versailles bölgesi demir yolu işçileri sendikası CGT Cheminots Versailles Genel Sekreteri Matthieu Bolle-Reddat, SNCF'in alım yapmakta zorlandığına işaret ederek, "Önceleri ödemeler düşük olsa da bir koruma statümüz vardı. Bugün ise hem maaş düşük, hem koruma statümüz yok hem de çalışma şartları kötüleşiyor." dedi.

    Bölgenin toplu taşımasından sorumlu Ile-de-France Mobilites, aksamaların yaşandığı hatlarda öğrencileri taşıyan hatlara öncelik tanınması çağrısı yaptı.

    Paris te tren ve otobüs hatlarında şoför krizi yaşanıyor #2


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