Paris'te Türk seçmenlerin oy kullanacağı merkezde inceleme yapıldı Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim, yaklaşık 400 bin seçmenin bulunduğu ülkede sandık kurulacak merkezleri ziyaret etti.

AA

Türkiye'de halk, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçim kapsamında ülkenin cumhurbaşkanını belirleyecek.

Bu kapsamda yurt dışında oy verme hakkına sahip vatandaşlar da demokratik haklarını bir kez daha kullanmaya hazırlanıyor.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için Türk vatandaşlarının oy vereceği Fransa'nın başkenti Paris'teki seçim merkezinde incelemelerde bulundu.

Paris'teki seçim merkezinde inceleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) heyetiyle incelemelerde bulunan Serim, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner ve Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe'den Paris'teki oy verme ve konsolosluk işlemleri hakkında bilgi aldı.

Oy verme işlemlerine ilişkin hazırlıkları ve sandık kurulacak merkezleri incelemek için dün Paris'e giden Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim'in Fransa ziyareti 20 Mayıs'a kadar devam edecek.

Fransa'daki seçmen sayısı

Öte yandan Serim, basın mensuplarıyla da bir araya gelecek. 800 bin civarında Türk vatandaşının yaşadığı Fransa'da, 397 bin 86 Türk seçmen bulunuyor.