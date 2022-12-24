Silahlı saldırı sonrası ortalığı savaş alanına çeviren örgüt sempatizanları, Türkiye'yi hedef alan sloganlar attı.

Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi.

Fransız vatandaşı tarafından düzenlenen saldırı, 3 kişinin ölümüne ve 3 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Paris sokakları savaş alanına döndü

Yaşananlar üzerine terör örgütü PKK yanlıları, Paris sokaklarını savaş alanına çevirdi. Sempatizanlar, barikatlar kurdukları cadde ve sokaklardaki araç ve dükkanlara zarar verdi.

Türkiye karşıtı sloganlar attılar

Bazı polislerin yaralandığı olayda örgüt destekçilerine göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunuldu.

Gösteriler sırasında PKK lehinde sloganlar atan saldırganlar, terör örgütünü simgeleyen flamalar taşıdı. Ayrıca Türkiye karşıtı sloganların atıldığı görüldü.

Paris’te Türkiye karşıtı slogan atan PKK destekçileri polise saldırdı ViDEO

"Saldırganın kesin amacını bilmiyoruz"

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, kaos görüntülerinin yaşandığı olay yerinde yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"Saldırgan, bilinçli olarak yabancıları hedef alsa da Kürtlerin özellikle hedef alındığı söylenemez. Henüz kesin amacını bilmiyoruz."

İki cinayete teşebbüsle bağlantılı

Darmanin, Fransa'da şiddetli aşırı sağ gruplarla ilgili tehlike konusunda uyarıda daha önce uyarıda bulunmuştu.

France 24'ün haberine göre, William M. olarak adlandırılan silahlı saldırgan, 2016 ve 2021'deki iki cinayete teşebbüsle bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Fransa'da PKK yandaşlarından ideolojik eğitim kampı

Bu arada Fransa'nın Marsilya kentinde, geçtiğimiz mayıs ayında, terör örgütü PKK yandaşlarının "ideolojik eğitim kampı" düzenlemesine izin verildiği ortaya çıktı.

Marsilya kenti yakınlarında PKK yandaşları, yeşil alanda "festival/kültürel etkinlik" kisvesiyle "ideolojik eğitim kampı" düzenledi.

Avrupa'da eş zamanlı gösteriler

Terör örgütü PKK yandaşları, İngiltere, Almanya, İsviçre ve Yunanistan'da da zaman zaman aynı anda gösteriler düzenliyor.

Örgüt sempatizanları, terör elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri ve yasaklı örgüt paçavraları taşıyor.

İngiltere Yargıtayı'nın PKK kararı

İngiltere'de Yargıtay, 2018 yılında Londra'da düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto gösterileri sırasında PKK'yı simgeleyen bayraklar taşıyanlara verilen cezaları onamıştı.

AA'nın aktardığına göre, bu karardan yaklaşık 3 ay sonra PKK yandaşlarının Londra'da düzenlediği ve terör örgütünü simgeleyen bez parçalarının bulunduğu 2 ayrı gösteriye polis müdahale etmişti.