Mahsa Amini'nin ölümünün ardından Paris'te gerçekleştirilen bir protesto gösterisinde belden üstü tamamen çıplak kadının, kalabalığa karşı konuşma yaptığı görüldü.

İran’da, başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesi ile irşat devriyesi tarafından gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini, ülkedeki protestoların fitilini ateşlemişti.

Başkent Tahran başta olmak üzere irşat devriyelerinin uygulamalarını protesto eden binlerce kişi sokağa çıktı.

Ülkedeki protestolara sınır ötesinden de destek geldi. Sosyal medya platformları aracılığı ile Türkiye dahil birçok ülkeden, protestolara destek mesajları gönderildi. Kadınlar, saçlarını keserek İran kadınları üzerindeki baskıları protesto etmeye başladı.

Kalabalığın önünde yarı çıplak konuşma

Protestolara bir yenisi ise Fransa’da eklendi.

Başkent Paris’te bir araya gelen kalabalık bir grup, sloganlar atarak gösteri yaptı. Gösteri sırasında en dikkat çeken detaylardan biri, bir kadının kalabalığa yaptığı konuşma oldu.

"Vücuduna bakın. Neden korkuyorsunuz? Hepimiz bu vücuttan dünyaya geldik." diyen kadın, mikrofonu yanındaki yarı çıplak kadına uzattı.

Çıplak kadının konuşması, kuvvetle alkışlandı

Kadının konuşma sırasında belden üstünün tamamen çıplak olduğu, vücuduna yazılar yazdığı görüldü.

Yarı çıplak kadının konuşması, meydanda toplanan kalabalık tarafından kuvvetle alkışlandı.

Paris'te yarı çıplak Mahsa Amini protestosu VİDEO



‘Yozlaşma gösterisi’

Öte yandan gerçekleşen protesto, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Birçok kişi, protestonun aslında bir yozlaşma gösterisi olduğu görüşünü dile getirdi.