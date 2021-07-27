Euro
10.128
0.22%
Dolar
8.5605
0.1%
Altın
495.77
0.29%
Borsa
1.36
0.77%
Bitcoin
326.286
1.30%
EXEN Coin
24.86
-0.95%
26ºC
İstanbul
Açık 26 C

    Paris’teki ünlü kuyumcuya hırsız girdi

    Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ünlü Chaumet kuyumcusu, silahlı soygunun hedefi olurken, hırsız yaklaşık 2 milyon euro değerindeki mücevherle kayıplara karıştı.
    • İHA
    • 27.07.2021 - 22:35
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 22:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Paris’teki ünlü kuyumcuya hırsız girdi

    Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan 1780 yılında bu yana faaliyette olan ünlü Chaumet kuyumcusu, kimliği belirsiz bir silahlı soygunun hedefi oldu.

    2 MİLYON EURO DEĞERİNDEKİ MÜCEVHERLE KAYIPLARA KARIŞTI

    Ülkenin en prestijli ve eski kuyumcularından olan Chaumet’e elektrikli scooterla gelen hırsız, yaklaşık 2 milyon euro değerindeki mücevheri çalarak kayıplara karıştı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Soygunun yerel saatle 17.10’da gerçekleştiği aktarılırken, Paris Savcılığı soygunla ilgili soruşturma başlattı.

    Paris’teki ünlü kuyumcuya hırsız girdi VİDEO

    Paris’teki ünlü kuyumcuya hırsız girdi #1

    2009 YILINDA DA  BAŞKA BİR ŞUBESİ SOYGUNUN HEDEFİ OLMUŞTU

    Öte yandan 2009 Kasım ayında Chaumet’in Place Vendôme'daki şubesi yine bir soygunun hedefi olmuş ve 1,9 milyon euroluk kayıp yaşanmıştı.

    Paris’teki ünlü kuyumcuya hırsız girdi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir