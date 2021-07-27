- Haberler
- Dünya Haberleri
- Paris’teki ünlü kuyumcuya hırsız girdi
Paris’teki ünlü kuyumcuya hırsız girdi
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ünlü Chaumet kuyumcusu, silahlı soygunun hedefi olurken, hırsız yaklaşık 2 milyon euro değerindeki mücevherle kayıplara karıştı.
- İHA
- 27.07.2021 - 22:35
- Güncelleme : 27.07.2021 - 22:49
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan 1780 yılında bu yana faaliyette olan ünlü Chaumet kuyumcusu, kimliği belirsiz bir silahlı soygunun hedefi oldu.
2 MİLYON EURO DEĞERİNDEKİ MÜCEVHERLE KAYIPLARA KARIŞTI
Ülkenin en prestijli ve eski kuyumcularından olan Chaumet’e elektrikli scooterla gelen hırsız, yaklaşık 2 milyon euro değerindeki mücevheri çalarak kayıplara karıştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Soygunun yerel saatle 17.10’da gerçekleştiği aktarılırken, Paris Savcılığı soygunla ilgili soruşturma başlattı.
Paris’teki ünlü kuyumcuya hırsız girdi VİDEO
2009 YILINDA DA BAŞKA BİR ŞUBESİ SOYGUNUN HEDEFİ OLMUŞTU
Öte yandan 2009 Kasım ayında Chaumet’in Place Vendôme'daki şubesi yine bir soygunun hedefi olmuş ve 1,9 milyon euroluk kayıp yaşanmıştı.