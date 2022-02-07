Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan ünlü Orsay Müzesi yakınındaki inşaatta yangın çıktı.

Fransa’nın başkenti Paris’teki ünlü Orsay Müzesi ve Almanya’nın Fransa Büyükelçinin ikamet ettiği Beauharnais Otel yakınındaki tadilatta olan bir binada yangın çıktı.

Paris’teki ünlü Orsay Müzesi yakınında yangın çıktı - Video



ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVKEDİLDİ

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangına 150 itfaiye eri ile müdahale edildiği aktarıldı.





ÖLEN YADA YARALANAN YOK

Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edilirken, bölgedeki bazı yollar trafiğe kapatıldı.



Fransız basınında yer alan haberlerde, yangın çıkan binanın tadilat halinde olan ve geçmişte bazı bakanlıklar tarafından kullanılan Hotel de Seignelay olduğu belirtildi.





MÜZE, 19. YÜZYIL ESERLERİNİ BARINDIRIYOR

Orsay Müzesi, Fransız sanatının 19. yüzyıldaki en ünlü eserlerinden bazılarını barındırıyor.



