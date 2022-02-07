Euro
15.54
-0.02%
Dolar
13.56
-0.01%
Altın
788.92
0.05%
Borsa
1944
-0.72%
Bitcoin
567.310
1.55%
BTXN Coin
33.02
1.10%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Açık 5 C

    Paris’teki ünlü Orsay Müzesi yakınında yangın çıktı

    Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan ünlü Orsay Müzesi yakınındaki inşaatta yangın çıktı.
    • İHA
    • 07.02.2022 - 02:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Paris’teki ünlü Orsay Müzesi yakınında yangın çıktı

    Fransa’nın başkenti Paris’teki ünlü Orsay Müzesi ve Almanya’nın Fransa Büyükelçinin ikamet ettiği Beauharnais Otel yakınındaki tadilatta olan bir binada yangın çıktı.

    Paris’teki ünlü Orsay Müzesi yakınında yangın çıktı - Video

    ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVKEDİLDİ

    Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangına 150 itfaiye eri ile müdahale edildiği aktarıldı.

    Paris’teki ünlü Orsay Müzesi yakınında yangın çıktı #1

    ÖLEN YADA YARALANAN YOK

    Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edilirken, bölgedeki bazı yollar trafiğe kapatıldı.

    Fransız basınında yer alan haberlerde, yangın çıkan binanın tadilat halinde olan ve geçmişte bazı bakanlıklar tarafından kullanılan Hotel de Seignelay olduğu belirtildi.

    Paris’teki ünlü Orsay Müzesi yakınında yangın çıktı #2

    MÜZE, 19. YÜZYIL ESERLERİNİ BARINDIRIYOR

    Orsay Müzesi, Fransız sanatının 19. yüzyıldaki en ünlü eserlerinden bazılarını barındırıyor.

    Paris’teki ünlü Orsay Müzesi yakınında yangın çıktı #3


    Görüş Bildir