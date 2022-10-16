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Pasifik'te 6,3 büyüklüğünde deprem
Pasifik Okyanusu'nda 6,3 büyüklüğünde deprem meydana gelirken tsunami uyarısı yapılmadı.
- 16.10.2022 - 19:12
Pasifik, deprem ile sarsıldı.
Pasifik Okyanusu'nda yaşanan depremin büyüklüğü ise 6,3 .
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Orta Amerika ülkesi Panama'nın Puerto Amuelles kıyılarına 673 kilometre uzaklıkta ve Kosta Rika'nın 738 kilometre kuzeyinde yaşanılan depremin derinliğinin 10 kilometre olduğunu duyurdu.
Tsunami uyarısı yapılmadı
AA'nın haberine göre; depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.