Pasifik'te tsunami alarmı: Peş peşe uyarılar yapıldı

Pasifik Okyanusu'ndaki Hunga Ha'apai adasında meydana gelen yanardağ patlamasının ardından meydana gelen tsunami nedeniyle tüm bölge kıyıları alarma geçti.

Ada ülkesi Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın yaklaşık 65 kilometre kuzeyinde yer alan Hunga Ha'apai adasındaki yanardağda patlama meydana geldi.

Yanardağ kül ve duman püskürtürken, Tonga Jeoloji Servisi (TGS) tarafından yapılan açıklamada Tongalılara kapalı alanda kalmaları ve dışarıda maske takmaları yönünde uyarı yapıldı.

Tsunami uyarısı nedeniyle kamu kurumları kapatılırken, memurlara evlerine dönmeleri talimatı verildi.

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SON PATLAMADAN 7 KAT GÜÇLÜ

Yanardağın Aralık ayı sonlarında aralıklı olarak patladığını, ancak bugünkü patlamanın son patlamadan yaklaşık 7 kat daha güçlü olduğu ve büyümeye devam ettiği ifade edildi.

Patlamanın ardından asit yağmuru meydana gelme ihtimalini de bulunduğu ifade belirtilirken patlama nedeniyle oluşan tsunamiler Tonga'daki hemen hemen bütün adaları vurdu.

Yanardağ patlaması, bütün Pasifik bölgesini alarma geçirdi.

Patlamanın ardından Tonga, Yeni Zelanda, ABD, Kanada ve Şili için tsunami uyarısı verildi.





JAPONYA'DA SİRENLER ÇALDI

Tsunami Japonya'ya ulaştı.

Kyodo ajansının Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) dayandırdığı haberine göre, Tonga'da bulunan bir yanardağın dün aktif hale gelmesinin ardından ülkenin güneyindeki Amami Adası'nda 1,2 metreyi bulan dev dalgalar gözlemlendi.

JMA, ülkenin güneybatısındaki adaların bir kısmında, yüksekliği 3 metreyi bulan tsunami meydana gelebileceği uyarısında bulundu.

Japonya'nın Pasifik Okyanusu kıyılarında yüksekliği 1 metreyi geçmeyen tsunamiler oluştuğunu belirten JMA, bu olaylarda can veya mal kaybı olmadığını vurguladı.

Yetkililer, ülkenin kuzeydoğusunda mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin vurduğu bölgelerde yaşayanlara deniz kenarından uzak durmaları çağrısı yaptı.

Tonga'daki yanardağın aktif hale geçmesinin ardından yapılan tsunami uyarılarının ardından, Japonya Başbakanlık Ofisi'nde irtibat bürosu oluşturulmuştu.

Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ, dün sabah saatlerinden bu yana kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı.