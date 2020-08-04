Pasifik'teki kayıp denizciler, 'SOS' mesajı ile kurtuldu

Uluslararası yardım çağrısı anlamına gelen yazıyı farkeden görevliler, adaya indi. Mahsur kalanlar, hareket ettikleri noktadan 190 kilometre ötede bulundu.

3 kişi, Mikronezya Federal Devletleri'nin Pikelot Adası'nda mahsur kaldı.

Avustralya Savunma Kuvvetleri'nden (ADF) yapılan açıklamaya göre, bölgede devriye uçuşu yapan Avustralya ve ABD uçakları, yerleşim bulunmayan ıssız Pikelot adasında kumsala yazılan ve "uluslararası yardım çağrısı" olarak kullanılan dev "SOS" yazısını fark etti.

KUMSALA "SOS" YAZDILAR

Yazının, Mikronezya’nın Pulawat atolundan tekneyle yaklaşık 43 kilometre uzaklıktaki Pulap Adası'na ulaşmak üzere 30 Temmuz'da yola çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan denizciler tarafından yazıldığı belirlendi.

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ABD Sahil Güvenlik birimlerinin bulunduğu Guam'daki Ortak Kurtarma Alt Merkezi'nden yapılan çağrı üzerine Hawaii'deki tatbikatlardan dönen Avustralya Donanması'na ait Canberra adlı askeri gemi, bölgeye hareket ederek kurtarma operasyonuna katıldı.

190 KİLOMETRE ÖTEDE BULUNDULAR

Adaya inen Avustralya Hava Kuvvetleri'ne bağlı askeri helikopterdeki görevliler tarafından kimlikleri tespit edilen 3 erkek denizciye yiyecek ve içecek su verildiği belirtildi.

Pulawat’tan denize açıldıktan sonra rotalarından çıktıklarını ve yakıtlarının bittiğini anlatan denizcilerin sağlıklı olarak bulundukları Pikelot Adası, ilk hareket ettikleri noktadan 190 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

3 GÜN SONRA KURTARILDILAR

Canberra gemisinin komutanı Yüzbaşı Terry Morrison, yaptığı açıklamada, "Dünyanın neresinde olursak olalım denizde yaşam güvenliğine katkıda bulunma yükümlülüğümüzü yerine getirdiğimiz için gemideki herkesin tepkisi ve profesyonelliği ile gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaybolmalarından yaklaşık 3 gün sonra kurtarılan denizcilerin, Mikronezya’dan gönderilen devriye gemisi aracılığıyla ülkelerine gönderildiği bildirildi.