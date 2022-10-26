Paşinyan: Barış anlaşmasını yıl bitmeden imzalamak istiyoruz

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Putin ve Aliyev'le Soçi'de bir araya geleceklerini ve yıl bitmeden barış anlaşmasını imzalamak istediklerini söyledi.

Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında 44 günde sağladığı Karabağ zaferinin ardından barış süreci başladı.

Son dönemde Ermeni ordusunun provokasyonlarıyla sınırda gerilim artsa da barış için tüm yollar deneniyor.

Ermenistan'da ise köşeye sıkışan yönetim çaresizlik içinde barış için tüm yolları denerken muhalefetin büyük baskısı sokak olaylarını körüklüyor.

Aliyev, Putin ve Paşinyan Soçi'de görüşecek

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan Parlamentosu'nda konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le 31 Ekim'de Rusya'nın Soçi kentinde üçlü görüşme yapacaklarını bildirdi.

"Prag'da 1991 sınırları temelinde anlaştık"

Ermeni Başbakan Paşinyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında sınırların belirlenmesi sürecinin de anlaşma imzalanana kadar sonuçlanması için çalıştıklarını kaydetti.

İki ülke arasında sınırın belirlenmesiyle ilgili önemli hususların olduğunu kaydeden Paşinyan, "Umuyoruz ki, sınır çizme çalışmaları barış anlaşmasının imzalanmasından önce tamamlanacaktır. Bu ne kadar gerçekçi? Prag'da bunun 1991 sınırları temelinde gerçekleşeceği konusunda anlaştığımızı dikkate alırsak, bu gerçekçi olabilir, çünkü bu sınırlar biliniyor." diye konuştu.

"Yıl bitmeden barış anlaşmasını imzalamak istiyoruz"

Paşinyan, "Barış anlaşmasının bu yıl bitmeden imzalanmasını istiyorum. Bu ne kadar gerçekçi? Ben bu soruya şu şekilde cevap veriyorum; Ben ve hükümet bunu gerçeğe dönüştürmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.