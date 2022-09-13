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    Paşinyan ile Putin telefonda görüştü

    Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.
    • 13.09.2022 - 02:50
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    Paşinyan ile Putin telefonda görüştü

    Azerbaycan ve Ermenistan sınırında çıkan çatışmalar sıcaklığını koruyor.

    Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamaya göre ise Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sınırdaki son durumu telefonda görüştü.

    Ermeni Güvenlik Konseyi toplantıya çağırıldı

    Paşinyan konuyu ele almak için Ermeni Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdığını bildirdi.

    Sınırdaki çatışmalar

    AA'nın haberine göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni ordusuna bağlı sabotaj gruplarının çeşitli yönlerde Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki kara ve yollara mayın döşediğini, Azerbaycan ordusunun duruma müdahale etmek için aldığı tedbirler sonucunda Ermeni askerleri arasında yoğun çatışmaların çıktığını bildirmişti.

    Paşinyan ile Putin telefonda görüştü #1


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