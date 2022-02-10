Paşinyan'dan Azerbaycan'ı Nahçıvan'a bağlayacak demiryoluyla ilgili açıklama

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'ı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlayacak demiryoluyla ilgili anlaşmanın imzalanması gerektiğini söyledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, parlamentoda vekillerin soruların yanıtladı.

Paşinyan'ın gündeminde, Azerbaycan'la barış, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi vardı.

"DEMİRYOLU PROJESİ İMZALANMALI"

Azerbaycan'ı Ermenistan topraklarından geçerek Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlayacak demiryoluna değinen Paşinyan "Bunun yasal olarak kayıt altına alınması, kağıt üzerinde imzalanması gerekiyor" dedi.

KARAYOLLARININ YNEİLENMESİ İÇİN DE HAZIR OLDUKLARINI VURGULADI

Ermenistan'ın Azerbaycan ve Rusya'ya karayollarının açılmasıyla ilgili teklifler de sunduğunu anlatan Paşinyan, Azerbaycan'dan olumlu yanıt almaları halinde karayollarının yenilenmesi ve inşasıyla ilgili çalışmaları yürütmeye hazır olduklarını vurguladı.

"HEDEFİMİZ AZERBAYCAN'LA BARIŞ, TÜRKİYE'YLE DİPLOMATİK İLİŞKİLER KURMAK"

Öte yandan, hükümet olarak hedeflerinin Azerbaycan'la barış anlaşması imzalamak ve Türkiye'yle diplomatik ilişkiler kurmak olduğunu belirten Paşinyan, şu ifadeleri kullandı:

"Hükümetimizin hedefi, Azerbaycan'la barış anlaşması imzalamak ve Türkiye'yle diplomatik ilişkiler kurmak. Müzakerelere hazırız. Müzakerelerin formatını daha önce söyledik, bu biliniyor."

DIŞİŞLERİ BAKANI MİRZOYAN: ANKARA'DAN OLUMLU SİNYALLER ALIYORUZ

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da, Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcilerinin ikinci görüşmesinin 24 Şubat'ta Viyana'da gerçekleşeceğini kaydederek "Bu görüşmede, özel temsilciler arasında devlet sınırının açılmasına ve diplomatik ilişkiler kurulmasına yönelik kapsamlı müzakerelere başlanacağını umuyoruz. Ankara'dan olumlu sinyaller alıyoruz" ifadelerini kullandı.