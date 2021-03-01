Paşinyan'ın Putin ile İskender füzesi görüşmesi

Geçtiğimiz günlerde Rus yapımı İskender füzelerinin çoğunun patlamadığını söyleyen Ermenistan Başkanı Paşinyan, Putin ile görüştükten sonra geri adım attı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eski Cumhurbaşkanı Sarkisyan ile arasında Rus yapımı İskender füzeleri hakkında tartışma geçmişti. Paşinyan, füzelerin sadece yüzde 10'unun patladığına dikkat çekmişti.

PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Füze tartışması sonrası Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

PAŞİNYAN: YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİM

Ermenistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre; Ermenistan Başbakanının gerçekleri araştırdıktan sonra yanlış bilgilendirildiğini anladığı ve bu sözlerin Rus-Ermeni müttefik ilişkilerini hedef almadığı kaydedildi.

YAKIN İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDİYOR MESAJI

Açıklamanın devamında, "Ermenistan Cumhuriyeti askeri, sanayi ve yüksek teknoloji sektörlerinde Rusya Federasyonu ile yakın iş birliğine devam ediyor. Bu birlikteliği bunu daha da derinleştirmek için adımlar atmayı planlıyor" ifadeleri kullanıldı.

Ermenistan'da Sarkisyan ile Paşinyan arasında Rus İskender füzesi tartışması



