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    Patlamada ölen nişanlıya boş tabutla düğün gibi veda

    Beyrutlu damat, patlamada ölen itfaiyeci nişanlısını beyaz boş tabutla karşılıklı oynayarak uğurladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.08.2020 - 13:33
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    Patlamada ölen nişanlıya boş tabutla düğün gibi veda

    Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda amonyum nitrat dolu deponun infilak etmesiyle yaşanan büyük faciada, son açıklamalara göre 137 kişi hayatını kaybetti.

    Binlerce kişinin de yaralandığı olaydan sonra arama kurtarma çalışmaları devam ederken, hayatını kaybedenler de uğurlanıyor.

    Patlamadan önce çıkan yangını söndürmek için olay yerine giden ve büyük patlamanın ortasında kalan itfaiye ekibi adeta yok oldu.

    Şiddetli patlama nedeniyle parçalarına dahi ulaşılamayan iftaiye ekibinin tek kadın üyesi 25 yaşındaki Seher Fares da uğurlananlar arasında.

    Patlamada ölen nişanlıya boş tabutla düğün gibi veda VİDEO

    DÜĞÜN GİBİ UĞULAMA

    Fares için askeri tören düzenlenirken, ailesi de ilginç olduğu kadar acı bir uğurlama töreni düzenledi.

    Nişanlı olduğu öğrenilen Fares için beyaz boş bir tabutu omuzlarında taşıyan yakınları, genç kadını nişanlısıyla birlikte oyun havalarıyla uğurladı.

    Adeta bir düğün töreni gibi, müzik eşliğinde damat ve beyaz tabut karşılıklı oynatıldı. Bu ilginç veda törene katılanlar tarafından görüntülendi.

    Patlamada ölen nişanlıya boş tabutla düğün gibi veda #1

    Patlamada ölen nişanlıya boş tabutla düğün gibi veda #2

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