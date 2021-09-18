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    Patrice Evra, Cristiano Ronaldo'nun koyun sorunuyla dalga geçti

    Cristiano Ronaldo’nun kiraladığı malikaneden taşınmasının nedeninin koyun sesleri olduğu öne sürülürken, eski takım arkadaşı Patrice Evra, paylaştığı video ile yıldız oyuncuya gönderme yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2021 - 10:36
    • Güncelleme : 18.09.2021 - 11:05
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    Patrice Evra, Cristiano Ronaldo'nun koyun sorunuyla dalga geçti

    Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo (36) bu sezon İngiltere’nin Manchester United takımına transfer olunca Cheshire’da malikâne kiraladı.

    Ronaldo, İngiltere’nin zengin kırsal bölgesi Cheshire’daki 6 milyon sterlinlik malikânede sevgilisi Georgina Rodriguez (27) ve dört çocuğuyla yaşayacaktı.

    Ancak Ronaldo ailesi ilk haftadan taşındı.

    Bunun nedeninin bölgedeki koyun seslerinin Ronaldo’yu rahatsız etmesi ve uyutmaması olduğu öne sürüldü.

    ESKİ TAKIM ARKADAŞI DALGA GEÇTİ

    Manchester United'ın eski oyuncusu Patrice Evra da koyun seslerinden kaçan Ronaldo'ya koyun videolu bir gönderme yaptı.

    Evra, bir tekneye doldurduğu koyunları göstererek Ronaldo'ya gönderme yaparak dalga geçti.

    Paylaşımına “Endişelenme kardeşim, koyunlarımı uzağa taşıyorum” diye yazan Evra'nın videosu büyük ilgi gördü.

    Jamie Carragher ve Robbie Keane gibi birçok isim yorumlara gülen emojiler bıraktı.

    Patrice Evra, Cristiano Ronaldo'nun koyun sorunuyla dalga geçti VİDEO

    “7 YATAK ODASI DIŞARIDAN ÇOK RAHAT GÖRÜNÜYOR“

    Ancak İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Cheshire köylüleri, gerçek nedeninin koyunlar değil, malikânedeki ana yatak odası da dahil yedi yatak odasının dışarıdan çok rahat bir şekilde görünmesi olduğunu söyledi.

    Köylüler “Koyunlar çok fazla ses çıkarmıyor. Ronaldo’nun gelişiyle hayranları buraya akın etti. Malikâne halka açık patikadan görülüyor, hatta yatak odalarının içine de pencerelerden bakmak mümkün. Malikânede hayranların akınıyla birlikte mahremiyet kalmadı. Hatta futbolcunun hayranları, malikânenin tarlaya açılan kapısından tırmanıp, Ronaldo’nun Georgina ile paylaştığı yatak odasını izleyebilirlerdi. Koyunlardan yana mutsuz olan Ronaldo, hayranları da malikâne bölgesine akın edince çareyi kaçmakta buldu.” diye konuştular.

    Patrice Evra, Cristiano Ronaldo nun koyun sorunuyla dalga geçti #1

    3 MİLYON STERLİNLİK BAŞKA BİR MALİKÂNEYE TAŞINDILAR

    Ronaldo ve ailesinin eski Manchester United forveti Andy Cole’un sahip olduğu 3 milyon sterlinlik başka bir malikâneye taşındığı bildirildi.

    Güvenlik kameralarına, elektrikli kapılara sahip bu malikânenin etrafında futbolcunun korumalarının devriye gezdiği bildirildi.

    Patrice Evra, Cristiano Ronaldo nun koyun sorunuyla dalga geçti #2

    O KOYUNLARI PAYLAŞTI

    Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez, malikâneden taşınırken çocuklarıyla birlikte çektiği koyunların fotoğrafını sosyal medyada paylaşmıştı.

    Patrice Evra, Cristiano Ronaldo nun koyun sorunuyla dalga geçti #3

    Patrice Evra, Cristiano Ronaldo nun koyun sorunuyla dalga geçti #4

    Patrice Evra, Cristiano Ronaldo nun koyun sorunuyla dalga geçti #5

    Patrice Evra, Cristiano Ronaldo nun koyun sorunuyla dalga geçti #6

    Patrice Evra, Cristiano Ronaldo nun koyun sorunuyla dalga geçti #7

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