Paul Pelosi, evinde saldırıya uğradı

Saldırgan, eve baskın düzenleyerek Pelosi'ye saldırdı. Nancy Pelosi'nin saldırı anında evinde olmadığı belirtildi.

82 yaşındaki Paul Pelosi, San Francisco'daki evinde saldırının hedefi oldu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi, uğradığı saldırının ardından hastaneye kaldırıldı.

Saldırgan eve girdi

Pelosi'nin sözcüsü Drew Hammill, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah bir saldırgan Pelosi'nin San Francisco'daki evine girdi ve Paul Pelosi'ye saldırdı." ifadesine yer verdi.

Söz konusu saldırganın gözaltında olduğu ve saldırının nedeninin soruşturulduğunu belirten Hammill, Paul Pelosi'nin hastaneye kaldırıldığını ve tamamen iyileşmesinin umulduğunu kaydetti.

Nancy Pelosi saldırı anında evde değildi

Hammill, Nancy Pelosi'nin saldırı anında evinde olmadığını belirterek, "Nancy Pelosi ve ailesi, olaya müdahale eden tüm emniyet ve sağlık ekiplerine teşekkür ediyor ve bu konuda mahremiyetlerinin korunmasını rica ediyor." ifadesini kullandı.

5 yıl hapis cezası

AA'nın haberine göre, Paul Pelosi, mayısta alkollüyken karıştığı kaza nedeniyle 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Nancy Pelosi, ABD'de Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ardından en üst düzey yetkili konumunda bulunuyor.