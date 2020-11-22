Rus özel kuvvetleri, eylül ayı sonlarında şüpheli bir pedofil tarafından kaçırılan erkek çocuğunu 3 bin kişinin katıldığı uluslararası operasyonla kurtardı.

Interpol ile birlikte çalışan Rus polisi, 28 Eylül'de Gorki köyünde okul otobüsünden inip eve yürürken kaçırılan erkek çocuğu için çalışma başlattı.

Rus polisi, 7 yaşındaki çocuğun Moskova'nın doğusundaki Makarikha köyünde bir pedofili şüphelisinin evinde olduğunu tespit etti.

3 BİN KİŞİLİK OPERASYON

İnternet üzerinden yürütülen ve 3 bin kişinin katıldığı soruşturma sonucunda tespitin ardından çocuğun kaldığı eve operasyon düzenledi.

Rus özel kuvvetleri, pedofili şüphelisinin evine girip, hapis tutulduğu odanın metal kapısını keserek çocuğu kurtardı.

Pedofilin kaçırdığı 7 yaşındaki çocuk, Rus polisi tarafından kurtarıldı VİDEO

BABASI AÇIKLAMA YAPTI: DURUMU İYİ

Kaçırılan çocuğun babası basına yaptığı açıklamada, çocuğun sağlık görevlileri tarafından muayene edildiğini ve iyi durumda olduğunu söyledi.

INTERPOL, DARK WEB’DE TESPİT ETTİ

Interpol operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, Uluslararası Çocuk Cinsel İstismarı veritabanının kullanıldığını ve buradan elde edilen bilgilerle şüphelinin yerinin tespit edildiğini söyledi.

Interpol, "Bugün, kendini adamış uzman memurlar ve dünyanın dört bir yanındaki yetkililerin hızlı eylemleri sayesinde, çocuk ait olduğu yere; ailesine geri döndü. Bu hikayenin iyi bir sonu olduğu için gerçekten çok mutlu olsak da, birçok çocuk hala orada kurtarılmayı bekliyor." dedi.

DARK WEB NEDİR

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